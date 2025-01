Giorgia Meloni: “Soddisfatta dell’accordo con Stellantis”

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha manifestato nelle scorse ore grande soddisfazione per l’intesa raggiunta con il gruppo Stellantis nelle scorse settimane. La Premier ha voluto evidenziare l’importanza dell’impegno preso dalla casa automobilistica nei confronti degli stabilimenti presenti sul territorio italiano.

Nella conferenza stampa di oggi Giorgia Meloni si è detta soddisfatta dell’accordo raggiunto con Stellantis

Giorgia Meloni ha sottolineato che l’accordo rappresenta un passo significativo per garantire la continuità produttiva e preservare un numero consistente di posti di lavoro, tutelando così il tessuto economico e sociale delle aree interessate. L’intesa, secondo il premier, dimostra come il dialogo tra istituzioni e grandi aziende possa portare a risultati concreti che avvantaggiano non solo i lavoratori, ma anche l’intero sistema industriale del Paese.

“Sono molto soddisfatta dell’accordo raggiunto con Stellantis, poiché rappresenta un passo importante verso la tutela dei lavoratori e la salvaguardia dei posti di lavoro nel nostro Paese,” ha dichiarato il premier Giorgia Meloni durante una conferenza stampa. “Stiamo lavorando con impegno e determinazione per adottare un approccio che metta sempre al centro la protezione dei lavoratori e il sostegno all’industria, cercando di garantire soluzioni concrete e sostenibili per il futuro.”

Ricordiamo che Stellantis, negli ultimi anni ha sollevato molte critiche a causa dell’aver trasferito la produzione di diverse vetture in altri Paesi, una strategia che ha sollevato non poche preoccupazioni tra istituzioni, sindacati e lavoratori in quanto considerata la causa della perdita di posti di lavoro nel settore automobilistico italiano. Tuttavia, più di recente l’azienda rimasta orfana del CEO Carlos Tavares e guidata attualmente da John Elkann ha sottolineato il suo rinnovato impegno nei confronti dell’Italia, rassicurando sulle intenzioni di sostenere le operazioni nazionali, nonostante i timori legati a un possibile calo delle vendite e al conseguente impatto sull’occupazione locale.