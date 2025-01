Stellantis, un 2025 molto ricco: in arrivo ben 30 modelli per il Gruppo

Stellantis non si risparmia sulla sua rivoluzione nel mondo automotive. Sono in arrivo, infatti, 30 nuovi modelli che spaziano dalle city car ai SUV elettrici di lusso. Con un focus sull’innovazione tecnologica e la sostenibilità, il gruppo mira a soddisfare le esigenze sempre crescenti del mercato globale, senza rinunciare a design distintivo e prestazioni notevoli per ogni segmento.

Come anticipato, sono tante le novità previste per il 2025 di Stellantis, un gruppo per forza di cose a caccia di un profondo rinnovamento. Tra le principali, Abarth fa il suo ingresso nel mondo dei SUV elettrici con il 600e, proposto in due configurazioni da 240 e 280 CV, promettendo una combinazione di grinta e tecnologia. Alfa Romeo, invece, presenta due punte di diamante. Abbiamo, infatti, la Junior Q4, un SUV compatto con trazione integrale, e la nuova generazione di Stelvio, ora 100% elettrica, con una potenza superiore a 600 CV e batterie fino a 118 kWh che garantiscono un’autonomia estesa.

Citroen arricchisce la propria offerta con il restyling della piccola Ami e il debutto del rinnovato C5 Aircross, costruito sulla piattaforma STLA Medium. Il C5 sarà disponibile in versioni mild hybrid da 136 CV, plug-in da 195 CV e un’opzione elettrica da 210 CV, con oltre 500 km di autonomia.

Fiat non resta a guardare tra i brand Stellantis. La Pandina si aggiorna con nuovi dettagli estetici e tecnologici, mentre la Grande Panda si afferma come alternativa premium alla Citroen e-C3, con prezzi a partire da 24.900 euro. La storica 500 vede l’arrivo della variante ibrida 500 Torino, pensata per rivitalizzare le vendite.

DS punta su modelli premium, come il crossover DS n.8, capace di raggiungere 750 km di autonomia grazie a batterie da 98 kWh. Lancia, invece, prosegue la sua trasformazione con l’elettrica sportiva Ypsilon HF da 280 CV e la berlina di lusso Gamma, attesa a fine anno.

Jeep rinnova il Compass con varianti ibride ed elettriche e introduce un Grand Cherokee rinnovato, mentre Maserati, uno dei marchi Stellantis più in crisi, si prepara a stupire con la MC25, una versione più potente della supercar spinta dal motore Nettuno V6, per prestazioni mozzafiato.

Stellantis si prepara dunque a dominare un mercato sempre più competitivo, puntando su elettrificazione, tecnologia e sempre tanto stile amato da tanti anni da milioni di appassionati. Il 2025 sarà un anno cruciale per il gruppo, data la necessità di affermare la leadership nella mobilità del futuro.