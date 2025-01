Stellantis: secco calo delle vendite negli Stati Uniti nel 2024

Stellantis ha registrato la vendita di 320.743 veicoli nel quarto trimestre e 1.303.570 veicoli per l’intero anno solare 2024. Nel complesso, le vendite totali negli Stati Uniti nel quarto trimestre sono diminuite del 7% mentre le vendite annuali sono diminuite del 15% anno su anno, mentre le vendite al dettaglio del quarto trimestre dell’azienda nell’intero anno solare sono aumentate dell’1% anno su anno.

Calano le vendite di Stellantis negli Stati Uniti nel 2024

Stellantis detiene la quota di mercato PHEV più alta del settore nell’anno solare 2024, pari al 41%. L’azienda occupa tre dei primi cinque posti tra gli ibridi plug-in più venduti negli Stati Uniti La Jeep Wrangler 4xe è il veicolo ibrido plug-in più venduto in America; la Grand Cherokee 4xe è al n. 3 e la Chrysler Pacifica Hybrid al n. 4 posto (fonte: database S&P Global Mobility US State Registrations fino al 31 ottobre 2024). L’azienda ha ora quattro BEV sul mercato statunitense con Fiat 500e, Dodge Charger Daytona, Jeep Wagoneer S e Ram ProMaster EV , e lancerà Jeep Recon e Ramcharger nel 2025.

“Mentre ci dirigiamo verso il 2025, i nostri marchi statunitensi stanno dimostrando un forte slancio nelle vendite, con le nostre vendite al dettaglio H2 che mostrano una crescita del 4% rispetto ai risultati della prima metà dell’anno”, ha affermato Jeff Kommor, responsabile delle vendite di Stellantis negli Stati Uniti. “Abbiamo anche visto le nostre vendite totali aumentare del 5% nel quarto trimestre rispetto al terzo trimestre. Le azioni di prezzo e incentivazione che abbiamo messo in atto nei nostri portafogli di marchi nella seconda metà dell’anno hanno portato i livelli di inventario dei nostri concessionari statunitensi a essere ridotti prima del previsto, consentendo ai nostri concessionari di preparare i consumatori all’introduzione di tutti i nuovi veicoli sul mercato, inclusi quelli di Jeep, Ram e Dodge.

“Osservando più da vicino la crescita annua delle nostre vendite al dettaglio nel quarto trimestre, se misuriamo l’attuale portafoglio di prodotti disponibili durante quei due periodi, le nostre vendite al dettaglio del quarto trimestre del 2024 mostrano un miglioramento dell’11%. Con l’arrivo di nuovi prodotti nel 2025, tra cui l’aggiunta della Jeep Wagoneer S, della Jeep Recon e la sostituzione della Jeep Cherokee, che rientra nel segmento più grande del Nord America con un propulsore ibrido, stiamo creando ulteriori opportunità di crescita delle vendite e continuando a rafforzare la nostra posizione sul mercato” ha concluso il dirigente di Stellantis.

Per quanto riguarda i singoli brand di Stellantis, segnaliamo che nel quarto trimestre del 2024, il marchio Jeep ha registrato un incremento del 6% nelle vendite al dettaglio negli Stati Uniti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Considerando l’intero secondo semestre, le vendite al dettaglio del brand hanno mantenuto un trend positivo, con un aumento del 6% rispetto al primo semestre dell’anno.

La Jeep Wrangler ha brillato in modo particolare: le vendite totali nel quarto trimestre sono cresciute del 27% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre le vendite al dettaglio nel secondo trimestre hanno superato del 4% quelle del primo trimestre. Anche la Jeep Wagoneer ha mostrato una performance eccezionale, con un incremento delle vendite totali negli Stati Uniti del 48% anno su anno e un aumento del 20% nelle vendite al dettaglio durante il quarto trimestre.

Per quanto riguarda la Jeep Grand Wagoneer, le vendite totali negli Stati Uniti nel 2024 sono cresciute del 13% rispetto al 2023. La Jeep Compass ha registrato un aumento del 16% nelle vendite totali durante l’intero anno e dell’11% nel quarto trimestre, anno su anno.

La Jeep Grand Cherokee ha avuto un quarto trimestre molto positivo, con un incremento del 17% nelle vendite al dettaglio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel 2024, si è confermata come l’UV full-size più venduto negli Stati Uniti, leader nella fedeltà del segmento e uno dei PHEV più richiesti. In particolare, il modello elettrificato Grand Cherokee 4xe ha rappresentato il 13% delle vendite totali di Grand Cherokee, con 27.590 unità. Anche la Wrangler 4xe ha avuto un grande successo, costituendo il 37% delle vendite totali di Wrangler, con 55.554 unità vendute.

Sempre a proposito di Stellantis, le performance di vendita del marchio Chrysler negli Stati Uniti nel quarto trimestre del 2024 hanno mostrato una crescita eccezionale, con un aumento del 166% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo risultato è stato trainato principalmente dal successo delle vendite della Chrysler Pacifica, che ha registrato una crescita del 208% anno su anno nello stesso trimestre. Durante il secondo semestre dell’anno, le vendite al dettaglio del marchio sono cresciute dell’11% rispetto ai risultati del primo semestre, confermando un trend positivo. In particolare, la Chrysler Pacifica Hybrid ha rappresentato 20.423 unità, pari al 17% delle vendite totali della Pacifica nel 2024. Questo modello si è distinto ulteriormente come il quarto veicolo elettrico plug-in (PHEV) più venduto negli Stati Uniti.

Anche il marchio Ram ha ottenuto risultati interessanti: le vendite al dettaglio nel quarto trimestre del 2024 sono cresciute del 2% rispetto all’anno precedente. Tra i modelli più performanti, il furgone Ram ProMaster ha visto un incremento dell’84% nelle vendite al dettaglio durante lo stesso periodo, confermandosi una scelta popolare tra i veicoli commerciali.

Per quanto riguarda Dodge, le vendite totali della Dodge Hornet nel 2024 sono aumentate del 120% anno su anno. Il quarto trimestre si è rivelato il migliore in assoluto per le vendite al dettaglio del modello dalla sua introduzione sul mercato. Il modello R/T, primo veicolo elettrificato del marchio, ha rappresentato 11.747 unità, ossia il 57% delle vendite totali della Hornet negli Stati Uniti. Anche la Dodge Durango ha registrato un trimestre notevole, con un aumento del 40% nelle vendite al dettaglio rispetto all’anno precedente, segnando il miglior risultato per il quarto trimestre dal 2021.

Il marchio FIAT ha vissuto un vero e proprio anno di rinascita negli Stati Uniti. Le vendite totali del 2024 sono aumentate del 153% rispetto all’anno precedente, grazie all’introduzione della nuova 500e completamente elettrica. Nel quarto trimestre, le vendite totali sono cresciute del 317% anno su anno, portando il 2024 a essere il miglior anno di vendita al dettaglio per FIAT dal 2021. La Fiat 500e, recentemente premiata come Urban Green Car of the Year 2024 dal Green Car Journal, è stata lanciata in una serie di edizioni speciali durante l’anno, tra cui la (Fiat 500e) RED, la Giorgio Armani Collector’s Edition, e le varianti Inspired by Music, Inspired by Beauty, e Inspired by Los Angeles.

Infine, Alfa Romeo ha visto un incremento significativo con l’Alfa Romeo Tonale: le vendite totali negli Stati Uniti sono aumentate del 61% anno su anno, consolidando il posizionamento del marchio nel segmento dei SUV premium ed elettrificati.