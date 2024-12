Opel e Peugeot: le novità per il 2025

Opel e Peugeot intendono continuare ad essere protagoniste del mercato auto nel 2025 che sta per iniziare e per questo hanno previsto il lancio di numerose novità il prossimo anno. Per quanto riguarda la casa automobilistica del Leone, la novità più importante del prossimo anno è l’atteso restyling della Peugeot 308.

Ecco le novità più importanti che vedremo nel 2025 a proposito di Opel e Peugeot

Il modello subirà un importante rinnovamento, con un design esterno completamente aggiornato che promette di allinearsi agli ultimi trend stilistici del marchio, oltre a un significativo ampliamento delle dotazioni tecnologiche disponibili a bordo, per offrire un’esperienza ancora più moderna e avanzata. Dal punto di vista della meccanica, sono previsti adeguamenti rilevanti che rifletteranno l’evoluzione delle esigenze del mercato: il motore diesel da 130 CV, che ha rappresentato una scelta popolare in passato, sembra destinato a non essere più incluso nella nuova gamma.

Al suo posto, saranno disponibili propulsori a benzina dotati di tecnologia mild hybrid a 48 volt (MHEV), versioni plug-in hybrid ulteriormente perfezionate e una variante completamente elettrica, già nota con il nome di Peugeot E-308. Secondo le informazioni attualmente disponibili, se il piano di sviluppo seguirà i tempi previsti, il lancio ufficiale della nuova Peugeot 308 dovrebbe avvenire entro la prima metà del 2025.

Per quanto riguarda invece Opel, il 2025 sarà sicuramente un anno interessante anche se non ricco come il 2024 che sta per concludersi e che ha visto il debutto di modelli fondamentali per il futuro quali la nuova Frontera, la nuova Mokka e la nuova Grandland. Come per Peugeot anche in questo caso la principale novità sarà un restyling. Ci riferiamo ovviamente alla Opel Astra che subirà un lifting che introdurrà novità in termini di design, tecnologia e meccanica nella gamma della popolare vettura che spera così di essere più competitiva nel difficile segmento di mercato in cui deve fare i conti con modelli del calibro di Toyota Corolla, l’Audi A3 e la Peugeot 308.

Del resto dal suo lancio sono passati più di tre anni e dunque un aggiornamento per restare competitivi nel 2025 sembra essere una soluzione a dir poco plausibile. Il 2025 doveva inoltre essere l’anno del ritorno della nuova Opel Manta ma come sappiamo questo clamoroso ritorno non si concretizzerà a causa di un cambio di piani della casa tedesca che ha deciso di puntare su modelli maggiormente in sintonia con quella che è la sua “mission”.