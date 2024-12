Alfa Romeo Giulia e Stelvio: rischio rottura totale dei freni, richiamate oltre 2 mila unità negli USA

Secondo Alfa Romeo, 2.021 esemplari di Alfa Romeo Giulia e Stelvio negli Stati Uniti potrebbero essere stati prodotti con una connessione allentata tra l’asta di ingresso del pedale del freno e l’asta dell’attuatore sul servofreno. È possibile che il pistone e l’asta di spinta possano separarsi durante la guida, il che significa che la connessione meccanica del pedale del freno e del servofreno potrebbe non essere più “garantita”. In termini più semplici, i veicoli potrebbero subire la rottura totale dei freni, lasciando solo il freno di stazionamento elettronico come ultima risorsa.

2021 Alfa Romeo Giulia e Stelvio richiamate negli USA per un grave problema ai freni

Lo storico marchio del Biscione ha raccomandato dunque ai proprietari di queste unità di Alfa Romeo Giulia e Stelvio di porre particolare attenzione a possibili segnali di malfunzionamento, come la comparsa di rumori anomali o un comportamento instabile del pedale del freno. Questi sintomi potrebbero essere un’indicazione che il loro veicolo è coinvolto nel problema segnalato.

Delle 2.021 Alfa Romeo Giulia e Stelvio interessate dal difetto, 1.025 sono esemplari del modello Giulia prodotti tra il 30 maggio 2019 e il 6 febbraio 2020. Gli altri 996 appartengono invece al modello Stelvio, realizzati tra il 23 maggio 2019 e il 20 dicembre 2019. La casa automobilistica milanese ha identificato la causa del problema di queste Alfa Romeo Giulia e Stelvio in una stazione di avvitamento mal calibrata durante la fase produttiva, che potrebbe aver generato connessioni non adeguatamente serrate.

Nonostante la casa italiana non sia a conoscenza di incidenti, lesioni a persone o cose o incendi causati dal problema ha comunque deciso per sicurezza di emettere un richiamo. I concessionari statunitensi di Alfa Romeo saranno informati del richiamo il 3 gennaio 2025, mentre i proprietari dovrebbero ricevere le notifiche intorno al 7 febbraio 2025. Come parte del richiamo, il collegamento dell’asta di spinta sarà ispezionato e, se necessario, i concessionari sostituiranno gratuitamente il servofreno.