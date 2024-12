Jeep Avenger si aggiudica il titolo di “Small SUV Of The Year” 

La Jeep Avenger continua a raccogliere consensi straordinari, confermando il suo successo sotto molteplici aspetti. Non si tratta solo di numeri di vendita, dove ormai da mesi si distingue come il SUV più venduto in Italia, ma anche di riconoscimenti prestigiosi. Il modello del marchio Jeep, parte del Gruppo Stellantis, ha infatti ottenuto un ulteriore importante traguardo: il premio di “Small SUV Of The Year” ai rinomati Top Gear Award 2024. Questo riconoscimento conferma il suo status di riferimento nel segmento, grazie a un mix vincente di design, tecnologia avanzata e prestazioni eccellenti.

Ai Top Gear Awards premiato Jeep Avenger

La redazione di Top Gear ha espresso il proprio entusiasmo per il premio assegnato al Jeep Avenger, sottolineando come gli ultimi dodici mesi abbiano consacrato definitivamente il SUV compatto italo-americano come un grande bestseller. La storica rivista britannica ha evidenziato come la sua linea moderna e accattivante, accompagnata da una selezione di colori ben pensati e da un equipaggiamento di alta qualità, abbia contribuito a renderlo un modello particolarmente apprezzato in tutto il mondo. Infatti, è difficile non considerare l’Avenger quando si è alla ricerca di un’auto che offra spazio per tutta la famiglia, ma che al tempo stesso sappia muoversi agilmente anche in ambienti urbani, destreggiandosi facilmente nei parcheggi più stretti.

Top Gear ha anche lodato l’introduzione della nuova versione 4xe, un’aggiunta significativa per il model year 2025: “Tra le novità di quest’anno, la Avenger 4xe emerge come una proposta interessante che amplia il pubblico di potenziali acquirenti, mirando a coloro che cercano l’avventura e l’esplorazione all’aria aperta, lontano dalle strade asfaltate. Il punto di forza di questa variante è sicuramente la trazione integrale”.

La Jeep Avenger 4xe

La 4xe rappresenta l’ultima evoluzione della Jeep Avenger, completando una gamma diversificata che include anche il modello termico 1.2 benzina da 100 cavalli, la versione ibrida e-Hybrid con cambio automatico, il modello 100% elettrico e, ovviamente, la versione con trazione integrale, offrendo così una vasta gamma di opzioni per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.