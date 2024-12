Stellantis festeggia produzione record in Brasile a Pernambuco

Stellantis, leader nel settore automobilistico e riferimento nell’innovazione industriale, celebra un traguardo storico presso lo stabilimento di Jaboatão dos Guararapes, a Pernambuco: la produzione di 20 milioni di cablaggi automobilistici forniti all’Automotive Hub di Goiana e Betim. Essendo la più grande fabbrica di componenti di Stellantis in Sud America, l’unità riafferma la sua posizione strategica nella fornitura di operazioni nel continente e proietta un futuro di crescita e progressi tecnologici.

Lo stabilimento Stellantis di Jaboatão festeggia la produzione di 20 milioni di cablaggi automobilistici per l’Automotive Hub da Goiana e Betim

Lo stabilimento di Jaboatão si distingue per l’elevata capacità e qualità produttiva, soddisfacendo gli standard Stellantis più esigenti a livello globale. Con una produzione attuale di 18.000 unità al giorno, l’unità produce già più di 4 milioni di ciglia all’anno. Per il 2026, con l’ingresso di nuovi progetti, l’obiettivo è aumentare la capacità fino a 5,6 milioni di unità all’anno, consolidandosi come attore chiave nel supportare la crescita di Stellantis in Sud America.

“Il traguardo dei 20 milioni di cablaggi prodotti rappresenta non solo l’impegno di Stellantis verso l’eccellenza operativa e la trasformazione del settore automobilistico, ma anche il nostro percorso, che unisce innovazione, inclusione e sviluppo sostenibile. Questo record è il risultato dello sforzo congiunto dei nostri dipendenti e della visione strategica di Stellantis per il Sud America”, afferma Paulo Roberto Junior, direttore dello stabilimento di Jaboatão.

L’unità di Jaboatão è impegnata in iniziative che promuovono la crescita e ha investito in progetti come il reclutamento interno positivo e il programma di rotazione del lavoro, che offre ai dipendenti l’opportunità di uno sviluppo continuo. Attualmente lo stabilimento conta un robusto team di 1.944 dipendenti dedicati esclusivamente alla produzione. Spicca la presenza femminile, che rappresenta il 47% del team e occupa oltre il 30% delle posizioni di leadership.

Inoltre, Stellantis mantiene il suo impegno per la diversità e l’inclusione, con il 5,4% dei dipendenti che sono persone con disabilità (PWD). Per supportare questi professionisti, la fabbrica dà priorità all’assunzione di dipendenti con capacità di comunicazione nella lingua dei segni brasiliana (LIBRAS) e adotta pratiche come il progetto “Mãos Que Falam”, che forma i leader a comunicare in LIBRAS, promuovendo corsi professionali in collaborazione con SENAI.

Con l’intenzione di aumentare la produzione giornaliera dello stabilimento a 22 mila cablaggi e di continuare a servire il mercato sudamericano, Stellantis dimostra la sua fiducia nell’espansione dell’unità. “La produzione di cablaggi con livelli avanzati di personalizzazione ci consente di migliorare la connettività e le prestazioni dei sistemi elettrici nei veicoli, allineando efficienza, sostenibilità e qualità premium nei processi, garantendo un’esperienza unica per i clienti dei marchi”, conclude Paulo.