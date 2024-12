Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Maserati confermano  l’Italia come cuore pulsante della propria produzione

FIAT, Alfa Romeo, Lancia e Maserati rinnovano con forza il loro impegno nelle fabbriche italiane, confermando un legame indissolubile con il nostro Paese. Questo messaggio chiaro e appassionato giungerà questa sera nelle case degli italiani attraverso un video emozionante, capace di celebrare orgoglio, eccellenza e bellezza, qualità che da sempre caratterizzano il Belpaese e i suoi marchi più iconici.

Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Maserati confermano il proprio impegno nelle fabbriche italiane

Accompagnato dalle suggestive note della canzone “Si può fare” di Angelo Branduardi, lo spot presenta immagini che scorrono con un ritmo vivace e coinvolgente. Queste raccontano il lungo viaggio che FIAT, Alfa Romeo, Lancia e Maserati hanno intrapreso oltre un secolo fa, intrecciando la loro storia industriale con quella dell’Italia. Un percorso ricco di sfide e trionfi, che continua con determinazione e passione, alimentato da un motore unico e insuperabile: l’amore profondo per il nostro Paese.

Protagonisti del filmato sono i modelli più recenti dei prestigiosi marchi italiani di Stellantis, che sfrecciano con eleganza su strade incastonate tra gli scenari mozzafiato dello Stivale. Queste immagini catturano la gloria dei trionfi sportivi e dei primati tecnologici, rendendo omaggio a un patrimonio industriale e culturale unico al mondo. È proprio questa la magia che prende vita negli stabilimenti italiani, dove tradizione e innovazione si fondono in un equilibrio armonioso, dando forma a vetture che raccontano la storia, interpretano il presente e immaginano il futuro.

Protagoniste del video, e del futuro dei rispettivi marchi, sono icone come la Fiat 500, prodotta anche in versione ibrida a Mirafiori, e la Fiat Pandina, che continuerà a nascere a Pomigliano d’Arco fino al 2030, prima di cedere il passo alla Nuova Pandina. Spazio anche al Ducato, leader nel suo segmento, prodotto ad Atessa in versione elettrica. Cassino sarà ancora il cuore pulsante della produzione delle Alfa Romeo Stelvio e Giulia, espressioni della passione per la guida sportiva e del prestigio del Made in Italy. Non mancano Melfi, dove dal 2026 sarà prodotta la Lancia Gamma, e Modena, destinata a diventare il polo di eccellenza di Maserati. Un omaggio all’Italia, Paese che continua a stupire per il suo talento nel sognare, progettare e realizzare.

Guardare al futuro con ottimismo non è solo desiderabile, ma è anche una realtà tangibile: “si può fare” grazie alle qualità distintive che l’Italia e i suoi talenti incarnano da sempre. Creatività e stile, ingegno e competenza, piacere di vivere con gusto ed eleganza sono valori profondamente radicati nel DNA di marchi come FIAT, Alfa Romeo, Lancia e Maserati. Lo spot, attraverso immagini e musica, celebra l’orgoglio di questi brand italiani di Stellantis, mettendo in luce la resilienza di un Paese che non si arrende alle sfide del momento ma le affronta con rinnovata energia, passione e determinazione, tracciando nuove rotte verso un futuro migliore.

Questo spirito guida il rilancio dell’Italia come protagonista globale del “saper fare” industriale, grazie a un impegno concreto che si traduce nel Piano Italia. Presentato recentemente presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il piano rappresenta una strategia autofinanziata che non richiede sussidi pubblici, ma si concentra sul rafforzamento della produzione nazionale. Obiettivi chiave includono l’ampliamento della gamma di modelli, con un focus su soluzioni elettriche e ibride, e la tutela dei posti di lavoro.

Ciò avviene tramite investimenti produttivi e l’implementazione di programmi per l’inserimento, l’aggiornamento e la riqualificazione del personale del Gruppo. FIAT, Alfa Romeo, Lancia e Maserati accolgono questa sfida con entusiasmo, consapevoli del legame profondo che li unisce all’Italia e alla sua capacità di eccellere.