Stellantis conferma a novembre la sua leadership complessiva nel mercato dei veicoli commerciali EU29

In un mercato automobilistico UE29 in timida crescita a fine novembre (+1,3% YTD) e alle prese con la difficile transizione alla propulsione elettrificata, Stellantis conferma la sua solida posizione nella classifica degli OEM.

Nel mercato CV EU29, Stellantis Pro One conferma la sua indiscussa leadership con una quota di mercato del 30,4%

Stellantis Pro One è ancora una volta in testa al mercato dei veicoli commerciali a novembre con una quota di mercato del 30,4 per cento e realizza un grand slam: + 1 punto percentuale rispetto allo scorso anno, aumento dei volumi dell’1,4 per cento leader YTD in 8 paesi del G10 tra cui Belgio (24,7 per cento), Francia (38,6 per cento), Germania (23,5 per cento), Italia (39,8 per cento), Paesi Bassi (22,8%), Polonia (21,9 per cento), Portogallo (44,6 per cento) e Spagna (36,7 per cento).

Nel segmento BEV, il risultato è ancora migliore poiché Stellantis raggiunge una quota del 33 per cento e Peugeot brilla come marchio elettrico N°1 con il 15,2 per cento YTD. La performance BEV YTD è notevole per i nostri marchi anche nei principali mercati europei: Peugeot è N°1 in Francia e Regno Unito, mentre Fiat è N°1 in Italia e Citroën è N°1 in Spagna.

Analizzando il mercato complessivo, dopo i primi 11 mesi del 2024 Stellantis registra una quota di mercato del 17,4% nei paesi UE29, confermando il secondo posto nella classifica europea. A novembre e YTD, Stellantis conferma la sua leadership in Francia, Italia e Portogallo, mentre è sul podio in Germania, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito. Le vendite totali sono cresciute anche in 6 Paesi a novembre, evidenziando una buona performance sia in Austria (81,2%) che nei Paesi Bassi (+124,2%), ma anche in Belgio (+10,3%), Germania (+1,9%), Polonia (+6,3%) e Portogallo (+12,8%).

Stellantis riguarda anche modelli iconici: la Peugeot 208 è la vettura n. 1 in Francia, la Fiat Panda è la n. 1 del mercato totale e la Jeep Avenger è il SUV n. 1 in Italia, la Fiat 500 è la vettura piccola n. 1 in Germania e Spagna YTD, mentre la Peugeot 2008 è la n. 1 del mercato totale in Portogallo a novembre. A novembre, Stellantis mantiene la tendenza in un mercato elettrico molto impegnativo, guadagnando 0,1 punti percentuali nella regione UE29 (veicoli passeggeri + veicoli commerciali) e raggiungendo una quota di mercato del 12,5% YTD.

In EU29, Stellantis è il leader assoluto nel segmento elettrico in Francia con una quota di mercato del 34,7% YTD, in crescita di 8,6 punti percentuali e +27% in volume. Oltre a essere l’auto PC più venduta del mercato, Peugeot 208 è anche l’auto elettrica N°1 venduta nel paese, mentre la nuova Citroën ë-C3 è sul podio per il terzo mese consecutivo dal suo lancio di successo.

“Stellantis ha ottenuto risultati di vendita positivi anche in un mercato europeo particolarmente impegnativo e in piena transizione ecologica”, ha affermato Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per l’Europa estesa. “La nostra indiscussa leadership nel mercato CV, le performance costanti ottenute nei segmenti elettrici in alcuni paesi, la continuità dei risultati ottenuti da molti dei nostri modelli, insieme al nuovo processo di semplificazione delle procedure, dimostrano il nostro impegno nell’offrire ai nostri clienti una mobilità ecologica, sicura e accessibile”.