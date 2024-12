Stellantis ha conquistato 90 premi in Sud America

Nel suo terzo anno di attività, Stellantis riafferma la propria leadership nel settore automobilistico in Sud America e celebra un ciclo ricco di traguardi. Riconosciuta come leader assoluto nelle vendite nei principali mercati automobilistici e commerciali leggeri della regione, l’azienda ha anche ottenuto importanti premi, sia in Brasile che in Argentina, a testimonianza del lavoro costante svolto durante tutto il 2024. In totale, Stellantis è stata premiata con 90 premi in diverse aree e marchi, consolidando il suo percorso di eccellenza.

Stellantis è stata scelta come Costruttore dell’anno agli Automotive Business Awards, così come Emanuele Cappellano è stato scelto come Dirigente dell’anno agli Awards. L’azienda è stata premiata anche nella categoria Industria 4.0, con “L’intelligenza artificiale nella gestione dell’energia manifatturiera”. Sempre nel settore Automotive, Stellantis è stata riconosciuta per il secondo anno consecutivo come una delle “Aziende più inclusive del settore Automotive”.

In totale sono stati 18 i premi istituzionali per Stellantis, tra cui spicca il titolo di “Automaker of the Year” agli Automotive Business Awards

Gli sforzi dell’azienda nell’innovazione sono stati premiati anche al FIEMG Lab Summit 2024, dove Stellantis ha vinto nelle categorie Cultura dell’innovazione e Coinvolgimento dell’ecosistema. Al Finance & Law Summit and Awards (FILASA), le aree Compliance e Finanza di Stellantis sono state scelte come le migliori in Brasile, mentre a Maiores do Transporte & Melhores do Transporte 2024 è stato premiato Banco Stellantis.

Il Programma Stellantis sulla Biodiversità è stato messo in risalto nel 2024, quando ha vinto il XIV Premio Hugo Werneck per l’Ambiente e la Sostenibilità nella categoria “Miglior esempio di biodiversità”. Martín Zuppi, Vice Presidente delle Operazioni Commerciali di Fiat, Jeep, Ram, Peugeot, Citroën e DS in Argentina, è stato insignito del premio “CEO Innovator 2024” da PwC Argentina e El Cronista

Nel panorama internazionale, la strategia di lancio di Rampage in Brasile è stata premiata agli AutoVision Awards – International Automotive Film and Multimedia Festival, ricevendo il riconoscimento “Gold” nella categoria “Live Projects & Experiences, Video Art, Video Mapping”.

Anche Fiat ha molto da festeggiare nel 2024. Il marchio e i suoi prodotti hanno vinto nel periodo 24 importanti premi. Solo Strada, leader nelle vendite nel mercato nazionale, ha ricevuto cinque trofei. I punti salienti includono il primo posto nel Best Purchase Award della rivista Quatro Rodas, il Clean Mobility Award 2024 di Agência AutoInforme e il Top Car TV 2024 Award come “Miglior ritiro fino a R$ 190.999”.

Oltre alla Strada, anche la Fiat Toro ha rappresentato bene la categoria e ha vinto i premi Clean Mobility 2024 nella categoria “Compact Diesel Pickup” e il Best Buy Award nella categoria “Light and Intermediate Pickup Trucks over R$150.000” di Quatro Rodas rivista.

Fiat è stata la grande vincitrice del Clean Mobility Award 2024. Nel premio promosso da Agência AutoInforme, il marchio si è messo in evidenza anche tra i SUV, vincendo tre categorie e Fiat Pulse ha fatto una doppietta nelle categorie SUV Entry 1.0 e SUV Entry Above 1.0. Nei SUV compatti 1.0 il vincitore è stato il Fastback. Nello stesso premio, la Cronos è stata premiata tra le berline compatte e l’Argo nella categoria Compact Hatch.

Nel “Sigillo del valore di rivendita più alto”, la Mobi ha vinto come veicolo “Entry” e la Cronos è stata campionessa come “Small Sedan”. Nel premio “Os Eleitos”, assegnato da Quatro Rodas, la Fiat Fastback è stata la grande vincitrice tra i SUV Coupé. Il Fiat Fiorino è stato riconosciuto come riferimento nel segmento dei veicoli commerciali ed è stato premiato con il Lótus Award 2024, il Resale Champion Award 2024 e il Clean Mobility Award 2024.

Fiat è stata evidenziata anche in altri due premi: come il marchio più ricordato dagli abitanti del Minas Gerais nel premio Top of Mind della rivista MercadoComum, e come uno dei marchi brasiliani che offrono le migliori esperienze ai clienti negli Experience Awards Mobilidade.

Sempre a proposito di Stellantis, Jeep ha consolidato la sua posizione di rilievo tra i SUV nel mercato automobilistico ricevendo 16 premi nel 2024, che riconoscono l’eccellenza e l’innovazione dei suoi modelli.

Uno dei maggiori highlight dell’anno è stata la Jeep Compass, vincitrice del Clean Mobility Award nella categoria “Medium SUV 4×4 – Diesel”. La versione Overland del modello è stata scelta come migliore opzione tra i SUV fino a R$ 270.000 nel Best Buy Award 2024, dalla rivista Quatro Rodas, rafforzando la sua posizione di leadership nel mercato brasiliano. La versione Blackhawk della Compass è stata premiata come “Miglior SUV sportivo” per oltre R$201.000 ai Top Car TV Awards.

La Jeep Commander è stata eletta, per il secondo anno consecutivo, come “Miglior SUV di grandi dimensioni” ai Premi Carsughi L’Auto Preferita 2024. Il modello si è distinto anche in “Os Eleitos”, di Quatro Rodas, dove è stato scelto come Miglior SUV di grandi dimensioni. Inoltre, la versione Blackhawk della Commander ha vinto il titolo di “Lancio dell’anno” da parte di Automotive Business.

La Jeep Renegade è stata premiata nella classifica EXAME Casual come “Best Luxury Car” fino a R$ 150mila. Il modello si è distinto anche nella rivista “Os Eleitos”, di Quatro Rodas, classificandosi al primo posto nella sua categoria tra le 50 auto più vendute in Brasile come “Miglior SUV compatto”. Rafforzando il suo riferimento nei SUV, Jeep è stata certificata come uno dei marchi brasiliani che offrono le migliori esperienze cliente nella categoria Auto, durante gli Experience Awards Mobilidade – ABX24.

Nel 2024, Ram ha continuato a essere riconosciuto come un marchio di riferimento nel campo dei pick-up. Il Rampage, il primo pick-up del marchio sviluppato fuori dagli Stati Uniti, ha vinto 11 premi durante l’anno, di cui due internazionali. Momento clou per il primo posto di Rampage nel Premio Mobilità Estadão 2025, Os Eleitos – Quatro Rodas, Premio Uol Carros. La nuova Rampage Rebel Ignition è stata eletta “l’auto più desiderata” nella fascia da R$150.000 a R$300.000 dalla classifica EXAME Casual Best Cars of the Year 2024.

Il 2024 ha portato risultati eccezionali anche per Peugeot. Lancio importante quest’anno, la Nuova Peugeot 2008 è stata eletta Auto dell’anno da Top Car TV, vincendo anche importanti premi nella sua categoria come Top Car TV e Trend Car 2025. Inoltre, il SUV è stato considerato l'”Auto più bella del mondo” a R$ 150.000” nella classifica EXAME Casual Best Cars of the Year 2024.

Stellantis

La Peugeot 208 si è distinta e ha vinto nella sua categoria anche i Premi UOL Carros, Trend Car 2025 e Abiauto 2024. In Argentina, il brand francese di Stellantis ha vinto anche il trofeo per il “Miglior contenuto del marchio dell’anno” al “Los Más Clickeados 2024”. premio, con la campagna “Endofina tu día”, realizzata per la Nuova Peugeot 208.

Citroën continua a celebrare i diversi premi ottenuti nel 2024. La Citroën C3 si è classificata al primo posto nel Best Reseller Award, assegnato da KBB (Kelley Blue Book) in collaborazione con Quatro Rodas, nella sua categoria. La versione Live è stata scelta anche come Best Buy 2024, da Quatro Rodas, e come Purchase of the Year 2025, effettuato da Motorshow. Novità di quest’anno, C3 You! è stato eletto Miglior Veicolo Nazionale sopra i 16 mkgf da ABIAUTO.

Il Nuovo Citroën Aircross, il primo e unico B-SUV nazionale con capienza fino a sette persone, è stato premiato nella categoria “Women’s Favorite” del premio Launch of the Year 2025, promosso da Automotive Business. Oltre ai suoi prodotti, Citroën è stata anche premiata con l’Oro nella categoria Davide contro Golia agli Effie Awards America Latina 2024, per la campagna “C4 Pets: Per ogni tipo di famiglia”, sviluppata da Betc Havas per C4 Cactus.