Fiat sempre più leader in Brasile: nel 2024 ha conquistato 24 nuovi premi

Fiat ha chiuso l’anno con altri 24 premi nella sua sala dei trofei in Brasile. Con una linea di prodotti sempre più moderna, tecnologica e innovativa, il marchio rimane uno dei brand più ammirati e preferiti dai consumatori brasiliani. Solo Strada, leader delle vendite nell’intero mercato nazionale per l’anno, ha ricevuto cinque trofei.

Fiat Strada, Fastback, Strada, Toro, Argo, Cronos e Mobi sono stati premiati con diversi premi

“La nostra azienda si è impegnata a offrire al mercato prodotti innovativi, convenienti e di alta qualità. I 24 premi ricevuti durante l’anno riflettono il duro lavoro di tutto il nostro team, che si sforza di creare soluzioni che soddisfino le aspettative dei nostri clienti”, ha affermato Alexandre Aquino, vicepresidente Fiat per il Sud America.

A gennaio è arrivato il primo riconoscimento dell’anno. Fiat Fiorino si è aggiudicata ancora una volta il Lótus Award nella categoria “Cargo Van”, nei premi promossi dalla rivista Frota & Cia. Il modello si è aggiudicato anche il Resale Champion Award, per lo stesso veicolo, e nella categoria “Commercial” del Clean Premio Mobilità.

E i premi non si sono fermati qui. Fiat è stata la grande vincitrice del Clean Mobility Award 2024, il premio promosso da Agência AutoInforme, che certifica i modelli con la migliore efficienza energetica del Paese. Il marchio si è messo in evidenza con Strada, nella categoria Small Pickup e con Toro tra i Compact Diesel Pickup. Tra i SUV, tre categorie hanno vinto e Fiat Pulse ha fatto doppietta nelle categorie SUV Entry 1.0 e SUV Entry Above 1.0. Nei SUV compatti 1.0 il vincitore è stato il Fastback. Nello stesso premio, la Cronos è stata premiata tra le berline compatte e l’Argo nella categoria Compact Hatch.

Nel premio Best Resale, assegnato da Quatro Rodas e Kelley Blue Book (KBB), Fiat Mobi è stata evidenziata come l’auto che si è deprezzata meno nel suo segmento nell’ultimo anno. Tenuto da Revista Quatro Rodas, il premio “Best Buy” ha scelto Argo nella categoria “fino a R$ 85mila”, Strada nella categoria “Pickup leggeri e intermedi fino a R$ 150mila”, e Toro, nella categoria “Leggeri e intermedi camioncini superiori a R$ 150mila”. Strada ha vinto anche i premi Top Car TV come “Miglior Pickup fino a R$ 190.999” con la serie speciale Tributo 125, e come “Small Pickup” in Carsughi L’Auto Preferita.

Nel “Sigillo del valore di rivendita più alto”, la Mobi ha vinto come veicolo “Entry”. La Strada è stata campionessa nella categoria “Small Pickup” e la Cronos è stata la “Small Sedan”. Nel premio “Os Eleitos”, assegnato da Quatro Rodas, la Fiat Fastback è stata la grande vincitrice tra i SUV Coupé.

Fiat è stata premiata anche in altri due premi: come il marchio più ricordato dagli abitanti del Minas Gerais nel premio Top of Mind della rivista MercadoComum, e come uno dei marchi brasiliani che offrono le migliori esperienze ai clienti nell’Experience Awards Mobilidade, un certificazione promossa da SoluCX in collaborazione con Automotive Business, Beedoo, CamiX e Pridge, che mette in evidenza le aziende sulla base della valutazione diretta del consumatore.