Jeep: nel 2025 in arrivo le nuove Compass, Recon e Grand Cherokee

Jeep vivrà un 2025 assolutamente ricco di novità. La casa automobilistica americana dunque si prepara ad essere una delle principali protagoniste del mercato il prossimo anno con ben tre novità molto attese. Quella che ci interessa maggiormente è ovviamente la nuova Compass che come sappiamo è una delle vetture che saranno prodotte presso lo stabilimento di Melfi in Italia a partire dal prossimo anno.

Le nuove Jeep Compass, Recon e Grand Cherokee pronte a debuttare nel 2025

Di questa auto abbiamo avuto la conferma ufficiale da parte di Stellantis con il recente piano Italia che verrà prodotta sia in versione elettrica che in versione ibrida. Di recente Jeep ha pure pubblicato un’immagine teaser che inizia a fornirci le prime indicazioni su quelle che saranno le caratteristiche di questo modello che sarà prodotto su piattaforma STLA Medium e che avrà dimensioni leggermente maggiori rispetto al modello attuale.

Questa ovviamente non sarà l’unica novità per Jeep nel 2025. Grande curiosità suscita il fuoristrada elettrico Recon che a quanto pare sarà proposto anche in versione ibrida. Secondo quanto dichiarato dalla casa americana questo modello offrirà autentiche capacità fuoristrada e si impegnerà incondizionatamente a favore dell’elettrificazione.

Ricordiamo inoltre che Recon è stato anticipato attraverso un concept rivelato a settembre 2021. La Jeep Recon Concept. La versione di serie sarà molto fedele a detta concept car. Soprattutto considerando queste recenti foto spia di un prototipo in fase di sviluppo. Debutterà come veicolo esclusivamente elettrico. Ora, il marchio non esclude di incorporare versioni termiche nell’offerta. Questa vettura verrà presentato nelle prime fasi del 2025.

Infine la terza novità di Jeep per il 2025 è l’atteso restyling di Grand Cherokee. Il celebre modello sarà aggiornato. Nel 2025 debutterà un restyling, un “facelift”, che riguarderà principalmente il design degli esterni, la dotazione tecnologica e la meccanica. Un aggiornamento che a quanto pare è ancora in fase di sviluppo.