Fiat Pandina: la nuova generazione sarà prodotta a Pomigliano

Stellantis ha deciso di portare in Italia la nuova piattaforma STLA Small, dedicata principalmente alle utilitarie elettriche, ma non solo, con l’introduzione di due nuovi modelli, che potrebbero essere a marchio Fiat. La produzione di questi nuovi veicoli inizierà solo nel 2028 nello stabilimento di Pomigliano. Tra i modelli previsti per questa piattaforma, una delle principali novità sarà la nuova generazione della Panda, che verrà ora chiamata nuova Fiat Pandina.

Stellantis produrrà a Pomigliano la nuova Fiat Pandina futura generazione del modello attuale confermato fino al 2030

La nuova Fiat Pandina sarà realizzata sulla STLA Small, una piattaforma progettata specificamente per le auto destinate al grande pubblico, ovvero quelle che puntano a una larga diffusione sul mercato. L’attuale versione della Pandina continuerà a essere prodotta a Pomigliano fino al 2030, come già pianificato, per poi essere sostituita dalla nuova generazione. Questo progetto rappresenta un passo significativo nell’evoluzione di Stellantis, con un focus crescente sull’elettrificazione e sulla realizzazione di modelli che possano incontrare le esigenze di un mercato sempre più attento alla sostenibilità.

Oltre alla decisione di prolungare la produzione dell’attuale versione della Pandina fino al 2030, si prevede anche l’introduzione della nuova generazione dello stesso modello, che rappresenterà un’evoluzione significativa rispetto all’attuale. Accanto alla nuova Fiat Pandina, sono in programma anche due nuovi modelli che verranno prodotti sulla stessa piattaforma, uno dei quali potrebbe essere la nuova generazione della Peugeot 208, che si prevede sarà aggiornata per continuare a soddisfare le aspettative di un mercato in continua evoluzione.

Questo piano dimostra l’impegno di Stellantis nel rinnovare e potenziare la propria offerta, con l’intento di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla sostenibilità e alla modernità, con l’elettrificazione che giocherà un ruolo cruciale in questi nuovi modelli. Vedremo dunque quali altre novità trapeleranno in proposito nei prossimi giorni.