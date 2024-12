Jeep Wrangler V6: a grande richiesta torna il cambio automatico a 8 velocità

Una coppia potente torna a grande richiesta. Alimentata dall’entusiasmo della comunità Jeep, neglio Stati Uniti Jeep annuncia il ritorno del cambio automatico a otto velocità TorqueFlite opzionale per il modello Jeep Wrangler a quattro porte del 2025 equipaggiato con il motore V6 da 3,6 litri.

Il feedback della comunità Jeep decisivo per il ritorno del cambio automatico a otto velocità TorqueFlite in Jeep Wrangler

“In risposta alle richieste entusiastiche, stiamo reintroducendo il cambio automatico a otto velocità per i modelli Jeep Wrangler V6, sottolineando il nostro impegno per la libertà di scelta, le prestazioni e la versatilità per ogni avventura”, ha affermato Bob Broderdorf, vicepresidente senior e responsabile del marchio Jeep Nord America. “Apprezziamo profondamente la passione e il contributo della nostra comunità”.

I modelli jeep Wrangler a quattro porte del 2025 sono dotati di serie del collaudato motore Pentastar V6 da 3,6 litri, che eroga 285 cavalli e 260 lb-ft di coppia, abbinato a un cambio manuale a sei velocità (escluso Sahara). Il cambio automatico a otto velocità TorqueFlite è disponibile come optional da $ 4.500, progettato per un funzionamento fluido e la massima efficienza, e si abbina perfettamente ai quattro sistemi 4×4 avanzati disponibili di Wrangler: Command-Trac, Rock-Trac (part-time e full-time) e Selec-Trac.

Massimizzando la libertà di scelta, la Jeep Wrangler 2025 offre propulsori aggiuntivi, tra cui il motore I-4 turbocompresso da 2,0 litri (270 CV e 295 lb-ft), abbinato a un cambio automatico a otto velocità, più il ritorno della Wrangler 392, la Wrangler più veloce e potente di sempre, dotata di un motore V-8 da 6,4 litri che produce 470 CV e 470 lb-ft di coppia. Inoltre, il propulsore ibrido plug-in 4xe combina un motore a gas turbocompresso da 2,0 litri, due motori elettrici, una trasmissione automatica a otto velocità e un pacco batterie ad alta tensione, offrendo 49 MPGe, 50 km di autonomia completamente elettrica e zero ansia da autonomia. La trasmissione automatica a otto velocità abbinata al V-6 da 3,6 litri è ora disponibile per gli ordini.