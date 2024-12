Stellantis: oggi al Mimit si discute del futuro degli stabilimenti italiani

Oggi, 17 dicembre, alle ore 14:00, si terrà un incontro cruciale presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, incentrato sulla crisi che sta attraversando il settore automobilistico italiano. La convocazione del tavolo tecnico segue le dimissioni del CEO Carlos Tavares, avvenute lo scorso 1 dicembre, un evento che ha scosso profondamente le fondamenta di Stellantis, il colosso globale che include alcuni dei marchi storici italiani come Maserati, Alfa Romeo, Fiat e Lancia. Questo incontro si preannuncia come un momento fondamentale per affrontare le difficoltà del settore e cercare soluzioni adeguate alla situazione attuale.

Oggi potrebbero arrivare novità importanti dal Mimit a proposito del futuro di Stellantis in Italia

Il tavolo convocato con Stellantis presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) rappresenta un momento di grande rilevanza, che segue una serie di incontri tra il Ministro Urso, i Presidenti delle Regioni e i Sindacati. Questo incontro è di fondamentale importanza, poiché le decisioni che verranno prese oggi influenzeranno in maniera decisiva il destino dei siti produttivi di Stellantis in Italia.

Alla riunione, oltre ai vertici del gruppo Stellantis, parteciperanno anche le rappresentanze sindacali, i rappresentanti di Anfia (l’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) e i rappresentanti delle Regioni che ospitano gli stabilimenti Stellantis, come Piemonte, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo e Basilicata. Il contesto di questa discussione è particolarmente delicato, considerando che nelle ultime settimane, a Pomigliano d’Arco, ci sono stati scioperi da parte dei lavoratori della Trasnova contro i licenziamenti, un chiaro segno del malcontento e della crescente preoccupazione per la sicurezza del posto di lavoro e per il futuro occupazionale nell’industria automobilistica.

Vedremo dunque cosa emergerà nel corso di questo incontro. Ricordiamo che nei giorni scorsi il Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso aveva evidenziato l’importanza di questo incontro ipotizzando che John Elkann sarebbe poi successivamente andato in Parlamento a parlare del nuovo piano di Stellantis per l’Italia. Vedremo se davvero le cose andranno così.