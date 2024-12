Urso: “Elkann in Parlamento dopo il 17 dicembre con il nuovo Piano”

“Il presidente di Stellantis, John Elkann, avrà la possibilità di rispondere all’invito a intervenire in Parlamento una volta che sarà stato definito il nuovo Piano per l’Italia, a seguito del tavolo di discussione che si terrà il 17 dicembre presso il Mimit”. Questa dichiarazione è stata rilasciata dal ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, durante il suo intervento a margine dell’evento Atreju.

Urso ottimista a proposito dell’incontro con Stellantis del 17 dicembre: John Elkann riferirà in Parlamento il nuovo piano

Il Ministro Adolfo Urso ha dichiarato: “Io credo che la prima tappa importante per dimostrare che c’è un nuovo grande inizio nello spirito di piena collaborazione tra tutte le parti coinvolte: Governo, regioni, sindacati e ovviamente le aziende, incluse quelle dell’indotto della componentistica, sarà rappresentata dal tavolo del 17 dicembre”.

“Se, come penso, in quella sede sarà possibile delineare un Piano Italia che preveda risorse significative da investire in ricerca, innovazione, piattaforme e nuovi modelli negli stabilimenti italiani, insieme a un rapporto completamente collaborativo con l’industria della componentistica per gestire la transizione in modo congiunto, allora credo che il presidente Elkann potrà accogliere l’invito del Parlamento, presentando il nuovo Piano di Stellantis per l’Italia, anche alla luce delle decisioni che dovranno essere prese in Europa e delle necessarie nuove regole europee.”

Urso ha anche sottolineato l’importanza di “un rapporto pienamente collaborativo per gestire insieme a noi e all’associazione che rappresenta l’industria, la transizione e la diversificazione della componentistica in altri settori. Il 17 dicembre, ha continuato, sarà l’occasione per tutti di “riaffermare un orgoglio, l’auto italiana, ma il lavoro principale dovrà essere svolto in Ue”.