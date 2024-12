John Elkann rassicura Emmanuel Macron sull’impegno di Stellantis in Francia

Sotto la spinta delle pressioni esercitate dal governo italiano, il presidente del consiglio di amministrazione ad interim di Stellantis John Elkann è stato accolto lunedì all’Eliseo dal presidente Emmanuel Macron. Per il dirigente si è trattato di un’opportunità importante per ribadire alla Francia l’impegno industriale del gruppo automobilistico, sia per quanto riguarda la continuità delle attività negli stabilimenti produttivi francesi, sia per la gigafactory ACC, la cui tecnologia basata su batterie NMC continua a sollevare dubbi e perplessità nel comparto dei veicoli elettrici.

John Elkann è stato accolto lunedì all’Eliseo dal presidente Emmanuel Macron

A due settimane dalle dimissioni del direttore generale Carlos Tavares, il presidente di Stellantis, John Elkann, ha assicurato direttamente a Emmanuel Macron “la piena dedizione del gruppo nei confronti della Francia” e il massimo supporto alle sue fabbriche, ha sottolineato la società in una nota diffusa lunedì. In un momento in cui il governo italiano sta spingendo affinché Stellantis rafforzi la propria attenzione verso l’Italia, il gruppo automobilistico continua invece a sottolineare il mantenimento di un equilibrio strategico e produttivo tra i due paesi.

Lunedì, John Elkann è stato ricevuto dal presidente Emmanuel Macron all’Eliseo. Elkann, che attualmente guida un comitato esecutivo temporaneo in attesa della designazione del successore di Carlos Tavares, “ha ribadito al Capo dello Stato l’impegno a lungo termine del gruppo Stellantis nei confronti della Francia, con una prospettiva di sviluppo di nuovi progetti sul territorio francese”, ha fatto sapere la Presidenza della Repubblica. L’incontro ha rappresentato anche un’opportunità per riaffermare la strategia dell’azienda in relazione alla transizione energetica e per sottolineare l’importanza della storica presenza industriale del gruppo in Francia.

Durante il colloquio, Emmanuel Macron ha evidenziato a John Elkann “il ruolo fondamentale di Stellantis per l’economia francese, soprattutto in questa fase delicata in cui l’intera industria automobilistica sta attraversando trasformazioni epocali”, ha spiegato l’entourage presidenziale. Stellantis ha confermato all’AFP che uno dei temi centrali della discussione è stato il consolidamento della presenza industriale e produttiva del gruppo sul territorio francese, assicurando che tale impegno non è in discussione.

Sempre secondo fonti interne, John Elkann ha posto l’accento sull’importanza strategica della rete commerciale dei vari marchi Stellantis in Francia, dei rapporti con i fornitori locali e della creazione di migliaia di posti di lavoro che ne deriva. Tra gli argomenti trattati figura anche il sostegno finanziario alla gigafactory di ACC situata a Billy-Berclau, nel dipartimento del Pas-de-Calais, che ha recentemente ottenuto un prestito da un miliardo di euro per favorirne l’espansione e rafforzare la capacità produttiva.