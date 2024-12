Stellantis cambia strategia: più autonomia ai centri locali e maggiore attenzione ai concessionari

Dopo l’addio di Carlos Tavares, Stellantis sta implementando cambiamenti significativi nella sua strategia per ristabilire le relazioni con i principali stakeholder e garantire una maggiore stabilità all’interno dell’azienda. John Elkann, direttore del consiglio di amministrazione, ha annunciato un approccio di gestione più decentralizzato, con un coinvolgimento maggiore delle strutture locali e una cooperazione più stretta con concessionari e autorità governative.

Cooperazione più stretta con i concessionari e gestione più decentralizzata per Stellantis

Un aspetto fondamentale di questa nuova direzione è il ritorno alla cooperazione con l’Associazione europea dei produttori di automobili (ACEA), da cui Stellantis si era ritirata nel 2023 per decisione di Tavares. Il nuovo piano prevede un allineamento più coerente con le proposte del gruppo, inclusi obiettivi meno stringenti per la riduzione delle emissioni di CO2, permettendo così a Stellantis di evitare sanzioni miliardarie che in passato avevano creato tensioni con i concessionari e i governi.

Stellantis sta adottando misure urgenti per riorganizzare e rafforzare la propria rete di vendita. Durante il dealer meeting tenutosi ad Amsterdam, sono stati presentati i piani per aumentare l’autonomia delle strutture locali, con l’intento di migliorare la cooperazione e la flessibilità nei rapporti con i partner commerciali. Un altro aspetto cruciale della nuova strategia riguarda il rafforzamento dei legami con i media, prevedendo un incremento del numero di incontri, un ampliamento dei parchi stampa e un aumento delle risorse impiegate in queste strutture.

Inoltre, Stellantis ha annunciato una revisione nei rapporti con i fornitori, dato che molti di loro si sono ritirati dalla cooperazione, causando interruzioni nei cicli produttivi. Il problema è stato anche il deterioramento della qualità dei componenti forniti. Il nuovo approccio mira a un sistema di decisioni più collettive, in cui il dialogo sostituirà le scelte individuali del direttore.

Le scelte di Elkann hanno già avuto un impatto sulle azioni di Stellantis, che inizialmente sono crollate dopo l’annuncio delle dimissioni di Tavares, per poi recuperare un incremento del 18%. Gli esperti ritengono che un approccio più aperto e dialogante con l’Unione Europea e i governi nazionali potrebbe apportare benefici significativi nel lungo periodo.