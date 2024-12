Jeep presenta una nuova e moderna piattaforma di e-commerce

Jeep ha svelato un’innovativa piattaforma di e-commerce in cui gli appassionati possono facilmente scoprire e acquistare prodotti di marca che incarnano passione, avventura, autenticità e libertà. Questa piattaforma rinnovata è progettata per migliorare lo stile di ogni fan del brand americano di Stellantis con il suo fascino iconico e senza tempo. Ogni collezione è un omaggio a un valore fondamentale del marchio automobilistico.

Grazie al design intuitivo, questo sito web rinnovato consente ai clienti di Jeep di assicurarsi i propri articoli preferiti in soli tre rapidi clic

La collezione “Passion” è caratterizzata da vivaci design gialli e neri, completati da una grafica X-Camo, che celebrano sia le avventure quotidiane che quelle del fine settimana. La linea “Adventure” ispira gli appassionati a esplorare nuovi orizzonti con sicurezza, sfoggiando colori vivaci che incarnano audacia e stile.

Rispecchiando la ricca tradizione Jeep, la collezione “Authenticity” è di ispirazione vintage e presenta elementi classici come il colore cachi e l’iconica griglia a sette feritoie che richiamano le origini del marchio. Ispirata al mondo all’avanguardia delle 4xe, la collezione “Freedom” abbraccia eleganti tonalità di grigio, nero e blu elettrico, con un’enfasi sulla sostenibilità attraverso materiali riciclati, richiamando la potenza della Jeep Avenger 4xe.

Ogni collezione irradia colori vivaci, design eleganti e un carattere audace che cattura la vera essenza di Jeep. Tra i best seller ci sono articoli come l’ombrello pieghevole, l’autentica borraccia e la classica T-shirt nera. Per coloro che hanno compagni canini avventurosi, la collezione dedicata ai cani include un collare nero, ciotole portatili gialle e nere per animali domestici e una comoda copertura per il bagagliaio per mantenere pulito il veicolo durante i viaggi più epici.

Da oggi dunque è possibile immergersi nel nuovo sito di merchandising Jeep Official Merchandising, dove i fan della casa americana possono equipaggiarsi con facilità e alimentare la loro passione in pochi clic.