Alfa Romeo Tonale e Fiat Panda: da domani riparte la produzione a Pomigliano

Da domani 12 dicembre riparte la produzione di Alfa Romeo Tonale e Fiat Panda presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano dopo lo stop a causa della questione legata ai licenziamenti del fornitore Trasnova, che però come vi abbiamo scritto in un altro nostro articolo sembra rientrata dopo l’accordo tra l’azienda e il gruppo Stellantis. I primi a tornare in fabbrica saranno gli operai sulle linee di produzione di Fiat Panda.

Questo ritorno alla quasi normalità per lo stabilimento di Pomigliano è molto importante in quanto dona serenità ai lavoratori dopo l’ultimo periodo non proprio positivo. Il gruppo Stellantis ha ufficialmente deciso di annullare la cassa integrazione che era stata programmata per le giornate di domani e venerdì. Questa decisione rappresenta un segnale positivo e un importante cambiamento rispetto a un periodo recente caratterizzato da incertezze, che ha coinvolto non solo i dipendenti ma anche i fornitori.

Difatti, presso lo stabilimento di Pomigliano d’Arco, ha già avuto inizio il regolare flusso delle merci, con i fornitori che hanno ricominciato a consegnare i materiali. Questo fatto è un chiaro indicatore che le linee di produzione stanno tornando alla normalità dopo un periodo davvero difficile.

La gestione delle forniture e la logistica sono aspetti cruciali in un settore competitivo come quello automobilistico, dove la puntualità è essenziale per rispettare le scadenze di produzione e le tempistiche di consegna, che, a loro volta, influiscono sul posizionamento dei modelli del gruppo come Fiat Panda e Alfa Romeo Tonale che hanno un ruolo fondamentale all’interno delle gamme dei rispettivi marchi.

Ricordiamo che Fiat Panda continuerà ad essere prodotta a Pomigliano fino al 2029 mentre Alfa Romeo Tonale assieme a Dodge Hornet dovrebbero avere ancora vita lunga presso la fabbrica campana che in futuro potrebbe accogliere anche altri modelli se le ultime voci di corridoio emerse si riveleranno veritiere.