Nuove Alfa Romeo Alfetta, Giulia e forse GTV: potrebbe essere questa la batteria di berline del Biscione

In futuro la gamma di Alfa Romeo non sarà composta da soli SUV come qualcuno temeva. Nel futuro del Biscione ci sarà spazio per almeno 2 o 3 berline dalle forme sportive e accattivanti e che saranno in grado di regalare soddisfazioni anche ai più esigenti tra gli alfisti. La prima ad arrivare e per adesso l’unica certa è la nuova Alfa Romeo Giulia che vedremo nel 2026 e che come sappiamo sarà prodotta a Cassino insieme alla nuova Alfa Romeo Stelvio su piattaforma STLA Large. Altre due auto molto chiaccherate anche se non ancora certe sono le nuove Alfetta e GTV. Al momento si tratta di soprannomi nel senso che non è ancora certo si chiameranno così.

La nuova Alfetta dovrebbe essere l’erede di Giulietta nel segmento C del mercato per affiancare Alfa Romeo Tonale. La vettura dovrebbe essere prodotta su piattaforma STLA Small e avere una lunghezza di poco inferiore ai 4,5 metri. Questa auto avrà uno stile molto sportivo e aerodinamico. Si dice che avrà la coda tronca e lo stile di una berlina fastback. Il suo arrivo non è ancora sicuro ma è possibile il suo arrivo nel 2028 se il nuovo CEO Santo Ficili dirà di si al progetto che già sulla carta sarebbe a buon punto.

Oltre alla nuova Alfa Romeo Giulia e alla nuova Alfa Romeo Alfetta, se le cose andranno in una certa maniera ci potrebbe essere spazio anche per una terza berlina coupè che si collocherebbe al di sopra di Giulia nella gamma del Biscione andando ad affiancare nel segmento E del mercato il grande SUV il cui arrivo è previsto per il 2027. Questa auto soprannominata GTV si potrebbe anche chiamare in altro modo. Si dice che sarà lunga quasi 5 metri ma con forme molto sportive e una silhouette davvero molto bella, l’auto sarà l’Alfa Romeo più potente in assoluto tra quelle che faranno parte della gamma del Biscione anche se al momento non si conoscono ancora i dati relativi alla potenza e alle performance.