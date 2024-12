Opel vince il premio Smartbest 2025 di Autobest

Opel rende le migliori tecnologie accessibili e convenienti per tutti. Ciò è stato riconosciuto anche dalla giuria internazionale di alto profilo Autobest. I giornalisti di oltre 30 paesi hanno ora assegnato all’unanimità la casa automobilistica tedesca e ad altri marchi Stellantis il premio ‘Smartbest 2025‘ per l’introduzione di ChatGPT nei loro modelli. Il premio riconosce soluzioni pionieristiche per la connettività di bordo nei veicoli.

Una giuria internazionale di esperti ha premiato Opel per l’introduzione di ChatGPT nei suoi veicoli

“Siamo lieti di ricevere questo premio”, ha affermato Vanessa Repp, Vice President Future Product di Opel e Vauxhall. “Il voto unanime dei giornalisti indipendenti dimostra che offriamo veicoli con tecnologie pionieristiche che rendono la guida più piacevole e che allo stesso tempo i clienti possono permettersi. Ciò vale per le unità elettriche a zero emissioni locali e per le soluzioni di connettività intelligenti come ChatGPT “.

Con ChatGPT i conducenti e i passeggeri Opel hanno accesso a un’ampia gamma di informazioni da un lungo elenco di argomenti tra cui scienza, biologia, nutrizione, cultura pop, musica e molti altri. In combinazione con il sistema di navigazione, un “Hey Opel” è sufficiente per utilizzare il riconoscimento vocale naturale, che ora è diventato ancora più desiderabile grazie all’aggiunta di ChatGPT. Il sistema può ora apprendere e suggerire in modo indipendente destinazioni e indicazioni stradali in base alle abitudini del profilo del conducente collegato.

Opel sta attualmente lanciando ChatGPT nella nuova Mokka e in molti altri modelli come la nuova Grandland, la city car Corsa, la berlina Astra, Astra Sports Tourer, Combo e Zafira. Inoltre, i veicoli commerciali leggeri Combo e Vivaro sono disponibili anche con il chatbot di intelligenza artificiale.