Citroën si conferma leader per il terzo mese di fila nelle vendite di veicoli commerciali in Spagna

Novembre si è chiuso positivamente per Citroën nel mercato dei veicoli commerciali in Spagna, dove da decenni garantisce le esigenze di mobilità e trasporto di migliaia di aziende e professionisti di ogni tipologia. Per il terzo mese consecutivo è leader mensile nelle immatricolazioni, con 2.189 unità, il 22 per cento in più rispetto a novembre 2023, che equivale a una penetrazione del 15,8 per cento. Dati che superano di gran lunga quelli del mercato auto spagnolo nel suo complesso, sceso del 5 per cento.

Citroën consolida la sua prima posizione nei veicoli commerciali elettrici. Nel periodo gennaio-novembre, ha raggiunto una quota del 16,1 per cento, grazie ad una delle gamme più complete e adatte alle esigenze delle flotte, delle aziende e dei professionisti. A livello globale, nei primi dieci mesi del 2024, il Marchio francese di Stellantis ha registrato 56.453 immatricolazioni, pari al 5,3 per cento del mercato spagnolo delle autovetture e dei veicoli commerciali. Citroën consolida la sua posizione al settimo posto.

Tra i modelli più noti, la Citroën C4, con 10.278 immatricolazioni da gennaio, è leader della sua categoria, dopo il recente restyling. Quanto alla Nuova Citroën C3, a pochi mesi dal suo lancio, è già nella top 6 del suo segmento, con 13.282 immatricolazioni, mentre la sua versione 100 per cento elettrica, la ë-C3, è già la compatta più venduta in Europa. Per quanto riguarda i quadricicli elettrici, la Citroën Ami, che sta rinnovando la sua gamma, guida la categoria con 444 immatricolazioni cumulative.