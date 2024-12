Nuova Alfa Romeo Duetto: un video anticipa il suo stile?

Nuova Alfa Romeo Duetto è uno dei sogni proibiti di molti fan di Alfa Romeo. In molti infatti sperano in un suo ritorno. Il possibile rientro nella gamma del Biscione di un simile modello non è del tutto da escludere. Infatti grazie al programma bottega che ha debuttato con la nuova Alfa Romeo 33 Stradale in futuro sarà possibile rivedere nella gamma della casa milanese alcune delle auto più iconiche che negli scorsi decenni hanno fatto la storia del brand premium di Stellantis.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Alfa Romeo Duetto che forse vedremo in edizione strettamente limitata

Tra questi si vocifera che proprio la nuova Alfa Romeo Duetto possa essere una delle prossime novità del programma Bottega di Alfa Romeo che a quanto pare potrebbe vedere i frutti già nel corso dei prossimi anni forse addirittura già nel 2026 o 2027. Si tratterà ovviamente di una vettura in edizione strettamente limitata come avvenuto con la nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Questo in quanto si tratterà di vetture di nicchia che in quanto tali non conviene produrre in serie ma è meglio portare sul mercato in quantità limitatissime.

A proposito di come potrebbe essere una nuova Alfa Romeo Duetto, oggi vi segnaliamo che nelle scorse ore l’architetto e designer Tommaso D’Amico ha pubblicato sul suo canale di YouTube un video render che ipotizza grosso modo quello che potrebbe essere lo stile di questa auto che lui ipotizza con motore a combustione cosa non da escludere visto che parliamo di un’auto che potrebbe essere prodotta in poche centinaia o forse decine di unità.

Ricordiamo che Alfa Romeo Spider, nota anche come “Duetto,” è una celebre auto sportiva decappottabile prodotta dalla casa automobilistica milanese Alfa Romeo dal 1966 al 1994. Questo modello rappresenta uno dei veicoli più iconici e longevi della storia del marchio, grazie ai suoi 28 anni di produzione ininterrotta, suddivisi in quattro generazioni distinte. Nel 1968, per ampliare l’offerta e proporre un’opzione più accessibile, venne introdotta anche la versione Spider 1300 Junior, che si affiancò alla linea di produzione.

Il concept della nuova Alfa Romeo Duetto realizzato da Tommaso D’Amico trae ispirazione proprio da questa variante, reinterpretandola in chiave moderna con l’impiego di materiali innovativi e tecnologie all’avanguardia. Ogni dettaglio, dalla selleria ai rivestimenti, così come la meccanica e la carrozzeria, è stato ripensato per offrire prestazioni e comfort contemporanei. La plancia, inoltre, è stata equipaggiata con un sistema tecnologico avanzato, ricco di funzionalità ultra moderne, che unisce design sofisticato e alta tecnologia. vedremo dunque se davvero quest’auto si farà e se il suo aspetto sarà simile a quello del modello mostrato in questo video.