Alfa Romeo Giulia 2026: con la nuova generazione sarà completamente stravolta

Alfa Romeo Giulia 2026, che qui vi mostriamo in un recente render di Capriotti Cardesign, è in assoluto una delle novità più attese nel mondo dei motori per quanto concerne i prossimi anni. Se ne parla molto in Italia ma anche all’estero. Del resto parliamo di una delle future top di gamma della casa automobilistica del Biscione che come sappiamo nei prossimi anni dovrebbe trasformarsi in una sorta di brand premium globale.

Trasformazione radicale con la prossima generazione per la nuova Alfa Romeo Giulia 2026

Alfa Romeo Giulia 2026 sarà molto diversa dal modello attuale. Infatti nascerà su una nuova piattaforma: la STLA Large. Ciò comporterà che le dimensioni rispetto al modello attuale cresceranno. Non si sa di quanto ma ci aspettiamo una crescita di almeno 5 – 10 cm in lunghezza rispetto al modello attuale. Altra cosa che cambierà completamente è lo stile. La nuova vettura come vi abbiamo detto in diverse occasioni avrà uno stile quasi da berlina fastback con la coda tronca e una linea estremamente aerodinamica.

Ovviamente non mancheranno le somiglianze estetiche con le auto che rappresentano il nuovo corso del Biscione e cioè Alfa Romeo Junior e la nuova Alfa Romeo Stelvio. Quindi ci sarà lo scudetto chiuso, i fari stretti e la targa centrale. Novità importanti anche per quanto riguarda la gamma dei motori. Questa dovrebbe essere composta solo ed esclusivamente da motori elettrici al 100 per cento compresa la top di gamma quadrifoglio che avrà oltre mille cavalli di potenza, oltre 700 km di autonomia e tempi di ricarica super veloci: circa 15 minuti per passare dal 20 all’80%.

Non è ancora da escludere del tutto la presenza di un’ibrido forse un’ibrido plug-in. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno a proposito di Alfa Romeo Giulia 2026 che debutterà nella primavera di quell’anno e che sarà una vettura made in Italya venendo prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Cassino.