Una Citroen CX molto particolare esposta al Retromóvil 2024, ecco la sua storia

La devastante perturbazione DANA che ha colpito Valencia ha avuto conseguenze tremende, non solo per le persone, primo e grande motivo di lutto per la Penisola iberica. Anche per il patrimonio automobilistico c’è stato da avere a che fare, con numerose auto danneggiate, alcune delle quali irrecuperabili. Tra le vittime di questa tragedia, una Citroen CX, che è stata esposta durante l’edizione 2024 di Retromóvil a Madrid. L’auto, speciale per molteplici motivi, spicca come esempio emblematico degli effetti disastrosi di questo evento naturale.

La fiera, che celebra le automobili d’epoca, ha visto una grande varietà di veicoli, ma la CX, insieme ad altri esemplari in perfette condizioni, ha attratto l’attenzione di molti, proprio per il contrasto tra la sua bellezza e la sua distruzione. La Citroen CX di cui parliamo è un’auto iconica, per l’occasione presentata al pubblico da Elisa’s Classic, una rinomata officina specializzata nel restauro di auto d’epoca. Il team ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare sul disastro subito dalle auto di valore storico durante l’alluvione.

Il veicolo era di proprietà di un noto collezionista di Valencia, che lo custodiva insieme ad altre rarità in un garage, insieme a modelli come un GMC Vandura e una Chevrolet Corvette degli anni ’60. Quello che doveva essere il sogno di ogni appassionato di auto d’epoca, si è trasformato in un incubo a causa dell’alluvione.

Il garage, sommerso dalla pioggia torrenziale, è rimasto invaso dall’acqua, inondazione che ha sollevato le vetture, facendole urtare tra loro. La CX, seppur in buone condizioni iniziali, è finita su un fianco, ma non finisce qui per la splendida francese. Un altro veicolo nel garage adiacente ha sfondato il muro, danneggiando gravemente la carrozzeria della berlina anni ’70. Oltre ai danni causati dalla collisione, l’inondazione ha compromesso ulteriormente l’auto, rendendo la sua riparazione un’impresa dal punto di vista economico.

Nonostante i danni esterni, la parte meccanica della CX potrebbe essere recuperata senza grandi difficoltà, come accaduto per altre vetture d’epoca. Tuttavia, il costo per il restauro della carrozzeria sembra essere insostenibile. L’evento meteorologico avverso ha messo in evidenza anche l’importanza di salvaguardare queste vetture uniche.

Decisi a continuare a sensibilizzare sul tema, i meccanici del team hanno portato la CX a Madrid per esporla a Retromóvil, per raccogliere fondi destinati al recupero di altre auto storiche. L’idea di Víctor Ruiz di Elisa’s Classic è quella di recarsi direttamente a Valencia per salvare quante più auto possibili, restituendo a queste meraviglie un’opportunità di nuova vita.