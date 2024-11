Stellantis sostiene le persone colpite dalle inondazioni in Spagna con condizioni di acquisto eccezionali

Stellantis, che è il primo produttore automobilistico in Spagna ed è anche un’azienda impegnata nel benessere dei propri clienti e della comunità, considera le persone colpite dalle recenti DANA (inondazioni improvvise) del 29 ottobre come parte della propria famiglia e vuole stare concretamente al loro fianco annunciando uno speciale pacchetto di aiuti. Queste misure eccezionali e uniche, complementari al pacchetto di aiuti del Governo appena annunciato, sono pensate per offrire supporto immediato e soluzioni pratiche di mobilità a coloro che hanno subito danni ai propri veicoli a causa di questo disastro.

Queste misure permettono di acquistare veicoli nuovi e usati di tutti i marchi Stellantis (Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Opel e Peugeot) alle stesse condizioni economiche dei suoi dipendenti. Stellantis offre una serie di vantaggi interessanti per chi acquista un veicolo nuovo, inclusi sconti fino al 30%. Per chi opta invece per un veicolo usato, è disponibile uno sconto fino a 1.500 €, comprensivo di oltre 5.000 auto in stock, pronte per la consegna immediata a Valencia. Inoltre, chi acquista un veicolo elettrificato, sia 100% elettrico che ibrido plug-in, riceverà in omaggio un caricabatterie Wallbox.

Stellantis ha anche previsto condizioni speciali per chi è stato colpito dal DANA (inondazioni improvvise): finanziamenti esclusivi tramite Stellantis Financial Services Spain, con un periodo di tolleranza di 4 mesi dalla data di acquisto e tassi di interesse vantaggiosi (2,99% per veicoli BEV e 4,99% per quelli ICE), senza richiesta di anticipo. Inoltre, in caso di ritardo nella consegna, l’azienda garantirà un’auto sostitutiva gratuita.

Per accedere a queste sovvenzioni, gli interessati possono recarsi presso la rete commerciale dei marchi Stellantis o richiedere informazioni chiamando o online attraverso i punti vendita dei marchi con il codice promozionale B2EDANA. E per i veicoli usati, controllare lo stock disponibile su spoticar-dana.es.

Queste azioni, coerenti con il suo pilastro “Care”, fanno parte dell’impegno di Stellantis nei confronti delle persone colpite dalla tragedia, in seguito alla donazione iniziale di 500.000 € alla Cáritas Diocesana di Valencia e al trasferimento di veicoli e strutture dalle sue concessionarie e dalla sua flotta, per aiutare a trasportare e immagazzinare cibo e altre forniture.

Pablo Puey, Amministratore Delegato di Stellantis Iberia ha dichiarato: ” In Stellantis Spagna, siamo profondamente solidali con le persone colpite da questo fenomeno devastante e vogliamo mostrare loro il nostro massimo supporto in questi tempi difficili, considerandoli parte della nostra famiglia. Per questo motivo, ci siamo impegnati a rafforzare gli aiuti annunciati dal governo e abbiamo deciso di estendere le condizioni dei nostri dipendenti a tutti loro con misure eccezionali, assicurando che ricevano il nostro supporto per superare questa situazione il prima possibile “.