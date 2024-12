Stellantis: si parla dell’ex Apple Luca Maestri come erede di Carlos Tavares

L’ex CFO di Apple, Luca Maestri nelle scorse ore è stato accostato dalla stampa internazionale a Stellantis. Sono molti a pensare che alla fine potrebbe essere proprio lui l’erede di Carlos Tavares che domenica scorsa ha rassegnato le dimissioni da amministratore delegato del gruppo automobilistico.

Luca Maestri sarà l’erede di Carlos Tavares? Per il momento Stellantis dice di no

Il presidente della casa automobilistica Stellantis, John Elkann, intenderebbe nominare Luca Maestri, direttore generale del gruppo. Questo almeno è stato riferito questa mattina da Il Corriere della Sera. Un portavoce del gruppo ha tuttavia smentito le informazioni del quotidiano italiano bollandole come fake news. Questo anche perchè quello di Maestri sarebbe un profilo più finanziario che tecnologico.

All’inizio della settimana, il quotidiano Il Giornale aveva scritto che la preferenza di John Elkann era per le assunzioni interne ma che avrebbe potuto prendere in considerazione anche un profilo del mondo “tech” per incarnare la svolta di Stellantis verso le auto elettriche connesse. Nel 2021, il presidente di Stellantis ha scelto Benedetto Vigna, dirigente del produttore di chip STMicroelectronics, alla guida della Ferrari.

Di sicuro il prossimo CEO di Stellantis non sarà l’attuale boss del gruppo Renault, Luca de Meo che ha personalmente smentito nelle scorse ore. Tra le possibili opzioni interne il CEO di Jeep Antonio Filosa e il francese Maxime Picat sarebbero in pole ma ovviamente non si escludono sorprese.

Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito. John Elkann si è preso qualche tempo per riflettere annunciando che il nome dell’erede di Carlos Tavares avverrà nel corso della prima metà del 2025.