Ferrari Portofino col conducente brillo finisce nel fiume

Il conducente di una Ferrari Portofino è finito sul margine fangoso di un fiume, danneggiando seriamente l’auto sportiva del “cavallino rampante”. Secondo le notizie riportate in rete, pare che il tizio non fosse sobrio. Teatro dell’incidente la Richardson Bay.

L’uomo al volante della sportiva emiliana, sotto l’effetto dell’alcol, non è riuscito a percorrere correttamente una curva della Seminary Drive, nella Unincorporated Mill Valley (California). Così è finito fuori dall’asse viario, piombando giù per la scarpata, fino al letto limoso del corso d’acqua. Per fortuna sembra che nessuno si sia fatto male. Solo qualche lieve ferita per il ferrarista. I danni al mezzo, sempre dolorosi per noi appassionati, passano decisamente in secondo piano in circostanze del genere.

Il fatto ci fa riflettere su quanto sia pericoloso mettersi al volante di un’auto quando non si è perfettamente sobri. Se ci si vuole concedere qualche bicchiere in più, meglio lasciare ad altri il volante o affidarsi a un taxi. Non solo per onorare il codice stradale, ma anche per il doveroso rispetto che si deve alla propria vita e, soprattutto, a quella altrui.

Nel video, pubblicato su Instagram da chp_marin, possiamo vedere in che condizioni si è ridotta l’auto del “cavallino rampante” e cosa si è fatto per tirarla fuori. Protagonista della disavventura, come dicevamo, è stata una Ferrari Portofino, entrata in listino nel 2018. Questo modello ha preso il posto delle precedenti California e California T, dando continuità ad una apprezzata famiglia di granturismo con carrozzeria coupé-cabriolet.

Anche qui a dominare la scena è il lungo cofano anteriore, sotto il quale trova accoglienza un motore V8 biturbo da 3.9 litri, con 600 cavalli al servizio del piacere. Questo vigore energetico si traduce in un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3.5 secondi e in una velocità massima di 320 km/h. Il tutto su un’auto capace di regalare alti livelli di comfort, anche a cielo aperto, per degli spostamenti coinvolgenti, conditi da note di glamour, in linea con lo stile della Dolce Vita.

Ricordiamo che nel 2020 la Ferrari Portofino fu sottoposta a un aggiornamento, con l’arrivo della Portofino M, in cui la lettera finale sta per Modificata. Fra le novità, una potenza cresciuta a 620 cavalli, per un carattere ancora più incisivo. Simili gioielli vanno vissuti con grande consapevolezza e in piena lucidità. Altrimenti si rischia tanto, come del resto accade anche con auto meno esclusive.