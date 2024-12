Stellantis lavora in gran segreto ad un nuovo motore V8?

Stellantis, sebbene sia sempre più concentrata nell’elettrificazione della gamma dei veicoli dei suoi brand, starebbe in gran segreto lavorando ad un nuovo motore V8 per le muscle car di Dodge. La domanda di veicoli elettrici sta effettivamente subendo un significativo calo, e questo ha spinto case automobilistiche di grande rilevanza, come Ford e Chevrolet, a rallentare la produzione di auto completamente elettriche, rivedendo i loro piani di offrire una gamma esclusivamente elettrica nel prossimo futuro.

Stellantis sta sviluppando un nuovo motore V8 per le muscle car di Dodge?

Nel frattempo, con Donald Trump che ritorna alla Casa Bianca, il credito d’imposta per i veicoli elettrici e gli stretti standard di efficienza nei consumi imposti dalla presidenza di Joe Biden potrebbero presto diventare solo un ricordo, dando così alle case automobilistiche la spinta necessaria per continuare a sviluppare motori a combustione interna. Questo avviene nonostante la convinzione comune che l’era dei motori a combustione stia ormai tramontando, mentre l’industria si trova ad affrontare lo sgomento per il fatto che i veicoli elettrici sono ancora lontani dall’essere un’attività economicamente redditizia.

Nel contesto di questa transizione, il marchio Dodge di Stellantis, che ha già reso disponibile la Charger Daytona per gli ordini, sembra sentire la mancanza del leggendario motore V8. Secondo indiscrezioni esclusive riportate da Insider, che ha rivelato informazioni riservate su Stellantis, Ford e GM, Dodge potrebbe aver eliminato l’HEMI non tanto per un addio definitivo, ma per fare spazio a una nuova versione del motore V8.

Si dice che si tratterà di un propulsore che implicherebbe l’elettrificazione nel tentativo di ridurre il consumo di carburante medio della flotta di Stellantis. La casa automobilistica non ha spolverato le voci di un possibile LA V8 Magnum riprogettato, presumibilmente in fase di sviluppo. Si dice in particolare che Dodge con questo nuovo motore proverebbe a spremere più potenza da una cilindrata inferiore, qualcosa che le case automobilistiche hanno cercato di fare con successo nell’ultimo decennio.

La storia del motore HEMI è davvero ricca e affascinante, caratterizzata da una lunga evoluzione che ha visto il passaggio da versioni più piccole come il 5.7 ai modelli più potenti e leggendari come il 6.2 Hellcat e Demon. Questi propulsori, noti per la loro incredibile potenza e prestazioni, hanno alimentato alcune delle muscle car più iconiche e amate nella storia dell’automobilismo, veicoli che sono diventati veri e propri simboli della cultura automobilistica americana.

La scomparsa di questi motori HEMI ha lasciato un vuoto significativo nel cuore degli appassionati, i quali hanno sempre associato il marchio a quella particolare sensazione di potenza bruta e pura. Tuttavia, l’idea di un nuovo motore V8 potrebbe segnare una rinascita per il marchio, dando vita a una nuova era che conserva il fascino e la tradizione dei motori a combustione interna, ma che allo stesso tempo potrebbe incorporare nuove tecnologie e innovazioni. Questo potrebbe rappresentare una rivincita per il marchio, permettendo a Dodge di continuare a proporre motori che suscitano emozioni forti tra gli appassionati, portando avanti la tradizione senza abbandonare la modernità.