Jeep: ottimi riscontri in termini di vendite in Italia pure a novembre

Col mese di novembre appena conclusosi, Jeep si avvia a terminare un anno di indiscutibili successi sul suolo italiano dove può contare su un’offerta di modelli ampiamente diversificata e sulla volontà di introdurre e garantire prestazioni di alto livello. Una condizione che permette di consolidare i legami fra il costruttore americano di casa Stellantis e il mercato tricolore.

Il mese di novembre, secondo i riscontri diramati da Dataforce, si conclude con risultati di tutto rispetto per il costruttore. Dati che permettono di consolidare il posizionamento del marchio e anche la sua leadership in Segmenti particolarmente importanti nel mercato italiano. Jeep consolida così l’ottava piazza nel ranking assoluto, in virtù di una quota di tutto rispetto pari a un valido 4,44% del totale. Ciò in accordo con le interessanti performance espresse dall’apprezzata Jeep Avenger.

La Jeep Avenger si conferma al top nel comparto delle B-SUV

Il dato di novembre premia ancora una volta la Jeep Avenger che si conferma al top del suo Segmento di riferimento, ovvero quello delle B-SUV. Il piccolo SUV di Segmento B, fratello di Alfa Romeo Junior e Fiat 600, ha dalla sua una quota di circa il 10,6% registrata a fine novembre. Si dimostra tuttavia al top del suo Segmento anche per quanto concerne il dato cumulativo registrato durante i primi undici mesi di quest’anno; nello stesso periodo è risultato essere il SUV più venduto in Italia in termini assoluti, posizionandosi anche come modello di riferimento fra i B-SUV alimentati da propulsori completamente elettrici.

La Jeep Avenger 4xe ha debuttato nella serie speciale The North Face Edition, proposta in sole 4.806 unità

Fra le motivazioni al centro dell’ampio successo commerciale registrato dalla Jeep Avenger c’è sicuramente una gamma variegata, in termini di propulsori fra i quali scegliere. La scelta è infatti affidata direttamente all’utente finale che può decidere di acquistare una Avenger con propulsore elettrico, oppure col 1.2 benzina ibrido da 100 cavalli di potenza con cambio manuale o automatico o nella variante 4xe ibrida a trazione integrale con la stessa unità portata a 136 cavalli di potenza. Ricordiamo che la variante 4xe ha debuttato nella serie speciale The North Face Edition, in edizione limitata in sole 4.806 unità per celebrare l’altezza sul livello del mare del Monte Bianco. Tale variante si caratterizza per alcuni dettagli esclusivi, come nel caso delle finiture Summit Gold e di alcuni motivi topografici dedicati, oltre che per l’utilizzo di materiali più resistenti, tecnologie avanzate e un design più ricercato: viene offerta con finanziamento a partire da 149 euro al mese. Infine va detto che anche la Jeep Renegade produce ottimi riscontri fra i B-SUV ibridi plug-in nel periodo che va da gennaio a novembre di quest’anno.