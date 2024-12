Ferrari 296 GTS vs McLaren 750S vs Tesla Model X Plaid: chi vince la drag drace?

Nuova battaglia a suon di elettroni ed ottani sul canale YouTube di carwow, che mette a confronto una Ferrari 296 GTS, una McLaren 750S ed una Tesla Model X Plaid, con una doppia drag race e con un test in ripresa e in frenata. Ovviamente non c’è storia sul piano del fascino e del coinvolgimento emotivo, ma sull’accelerazione con partenza da fermo le auto elettriche come il SUV di Elon Musk giocano su un territorio a loro favorevole.

Riuscirà la vettura statunitense a fare meglio delle due supercar europee sulla classica distanza del quarto di miglio? Come al solito, non vi anticipiamo nulla. Ci limitiamo a dire che prove del genere, anche se oggi molto trendy sul web, non sono quelle giuste per definire delle scale di valore. Le risposte alla vostra legittima curiosità le troverete nel video, ma prima di lasciarvi ai suoi fotogrammi, è doveroso fare un breve ripasso delle doti dei mezzi coinvolti nella drag race.

Ferrari 296 GTS (screen shot da video carwow)

Partiamo proprio dalla Tesla Model X Plaid, alimentata da tre motori elettrici che producono 1.020 CV e 1.420 Nm di coppia, su 2.464 kg di peso. Questa forza propulsiva viene trasmessa a tutte e quattro le ruote, con estrema efficacia fin dai primissimi istanti dello start.

Accanto a lei, sulla pista scelta per il confronto, c’è la McLaren 750S, spinta da un V8 biturbo da 4 litri di cilindrata, che mette sul piatto 750 CV di potenza e 800 Nm di coppia, su un peso di 1.389 kg. Qui l’energia giunge al suolo sulle ruote posteriori, tramite un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti.

Chiude il gruppo la Ferrari 296 GTS, che affronta la drag race con il vigore del suo motore V6 biturbo da 3 litri di cilindrata, abbinato a un cuore elettrico, per una potenza massima di 830 CV e una coppia di 740 Nm, su circa 1.540 kg di peso. L’energia meccanica del “cavallino rampante” viene trasmessa alle ruote posteriori tramite un cambio a doppia frizione a 8 velocità. Credo che a questo punto vogliate sapere a chi è andato il successo. Cliccate sul tasto play per avere la risposta.