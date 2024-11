Ferrari, CA Auto Bank rinnova la collaborazione con la casa di Maranello

CA Auto Bank, istituto finanziario sotto il controllo di Crédit Agricole Personal Finance and Mobility, ha annunciato il rinnovo della partnership con Ferrari per la gestione congiunta di Ferrari Financial Services GmbH. Tale accordo prosegue una collaborazione avviata nel 2016 e che, negli ultimi otto anni, ha contribuito al successo del Cavallino Rampante nei principali mercati europei.

Antonio Picca Piccon, CFO e Head of Financial Services di Ferrari, ha espresso grande soddisfazione per il proseguimento della sinergia. “Il rinnovo dell’accordo con CA Auto Bank conferma il valore della nostra collaborazione. Insieme possiamo offrire soluzioni finanziarie su misura, che rispecchiano la raffinatezza e l’esclusività delle nostre auto sportive”. Il CFO ha anche sottolineato l’allineamento tra le due realtà nel perseguire eccellenza e innovazione, obiettivi storici e consolidati nella partnership.

La partnership continuerà a supportare la strategia commerciale di Ferrari in Germania, Regno Unito e Svizzera, con possibilità di espansione verso altri mercati europei. Attraverso Ferrari Financial Services, i clienti possono accedere a soluzioni finanziarie innovative e personalizzabili, ideate per coprire l’intero spettro di veicoli Ferrari, incluse vetture nuove, usate, classiche e da competizione.

Stéphane Priami, Presidente di CA Auto Bank e CEO di CA Personal Finance & Mobility, ha ribadito il valore strategico di questa alleanza. “Siamo orgogliosi di rinnovare il nostro rapporto con Ferrari, un simbolo di eccellenza tecnologica e prestazioni nel segmento delle auto sportive di lusso. La continuità di questa collaborazione riflette il successo e la fiducia reciproca costruiti negli anni”. Priami ha evidenziato l’impegno di CA Auto Bank nel fornire soluzioni finanziarie di alta qualità. Sempre per restare in linea con il prestigio e la grandezza che contraddistinguono ogni Ferrari.

Il leader nel settore del finanziamento e del leasing di veicoli, dunque, continuerà a offrire servizi all’altezza delle aspettative di un marchio importante e stimato come Ferrari. La partnership rinnova l’impegno condiviso verso un futuro che continua a promettere lusso, innovazione e soluzioni su misura.