Nuova Alfa Romeo GTV: il suo arrivo potrebbe cambiare la percezione del marchio a livello globale

Nuova Alfa Romeo GTV è una di quelle auto che ciclicamente tornano nei discorsi di appassionati e addetti ai lavori quando si pensa al futuro della casa automobilistica del Biscione. Al momento il suo arrivo non è confermato ma non possiamo escludere che una vettura di questo tipo possa anche far parte della gamma della casa milanese considerato che da qui al 2030 ogni anno Alfa Romeo lancerà sul mercato un nuovo modello. Per il momento certi sono nel 2025 la nuova Alfa Romeo Stelvio e nel 2026 la nuova Alfa Romeo Giulia. Molto probabile nel 2027 un grande SUV che riporterà il marchio premium di Stellantis nel segmento E.

Ecco come sarà la nuova Alfa Romeo GTV se davvero il suo arrivo diverrà realtà

Per il resto invece al momento si fanno solo supposizioni. Una di queste riguarda una berlina coupè di grandi dimensioni che potrebbe affiancare l’E-SUV di cui vi abbiamo parlato poc’anzi come secondo modello di segmento E del marchio. Il suo arrivo dunque potrebbe avvenire entro il 2030 anche se al momento certezze non ve ne sono. Anche il nome di nuova Alfa Romeo GTV è tutt’altro che certo potendosi chiamare l’auto anche in altra maniera.

Se si farà la nuova Alfa Romeo GTV sarà una berlina coupè più grande di Giulia ma con uno stile ancora più sportivo e aerodinamico. La vettura utilizzerebbe la piattaforma STLA Large in versione allungata e quasi certamente verrebbe prodotta in Italia forse nello stabilimento Stellantis di Cassino insieme alle nuove Giulia e Stelvio e anche all’E-SUV con lo stabilimento ciociario sempre più crocevia delle fortune della casa automobilistica del Biscione.

Nuova Alfa Romeo GTV

Ribadiamo che al momento l’arrivo di una nuova Alfa Romeo GTV o come si chiamerà questo modello non è assolutamente certo. Molto dipenderà da come si evolverà il mercato e da come andranno le cose nel frattempo per la casa automobilistica del Biscione. Di certo qualora il suo debutto dovesse diventare realtà questa sarebbe un’auto in grado di cambiare completamente la percezione che in questo momento si ha del marchio a livello globale. Ovviamente non solo lo stile ma anche il lusso la tecnologia e le prestazioni sarebbero davvero al top tanto da far entrare il Biscione per davvero in una nuova era.