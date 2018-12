Jeep Winter Experience si chiude ai piedi del Monte Rosa

Per la stagione invernale 2018-19, Jeep ha scelto il resort CampZero (il primo Active Resort dedicato agli appassionati della montagna) per il Jeep Winter Experience. I percorsi duri e impegnativi ad alta quota rappresentano la sfida migliore per mettere alla prova la sicurezza, la tecnica e l’affidabilità dei veicoli prodotti da Jeep.

Il Jeep Winter Experience è la data finale di un lungo percorso intrapreso dal marchio americano in tarda primavera ed è iniziato con la presentazione dell’ultimo restyling del Renegade. Successivamente, il tour è proseguito con la presentazione della nuova Wrangler quest’estate al Camp Jeep 2018 in Austria. Ad inizio autunno, invece, in Sicilia è stata presentata la nuova Cherokee.

Jeep Winter Experience: la sede esclusiva per la stagione 2018-19 è CampZero

Per chiudere in bellezza, Jeep ha scelto la Valle d’Aosta per permettere alle persone di apprezzare gli avanzati sistemi di trazione 4×4, dall’Active Drive del Renegade al Rock-Trac della Wrangler Rubicon.

Oltre a questo, è possibile apprezzare i vari sistemi di sicurezza come Forward Collision Warning, Lane Departure Warning, Adaptive Cruise Control e Hill Descent Control oppure quello di controllo della trazione Selec-Terrain. Il pubblico potrà apprezzare, infine, la potentissima Jeep Grand Cherokee Trackhawk assieme a una serie di accessori Mopar per personalizzare le vetture del brand di FCA.