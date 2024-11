Maserati continuerà il suo impegno in Formula E fino al 2030

Maserati ha annunciato nelle scorse ore che continuerà il suo impegno nel campionato mondiale ABB FIA Formula E come produttore della generazione di vetture GEN4, a partire dalla stagione 13 (2026/2027). La casa automobilistica modenese prende questa decisione per sottolineare l’importanza del suo impegno nella sua serie elettrica di alta gamma, schierando sulla griglia di partenza le monoposto GEN4, il che dovrebbe dare ai costruttori ancora più spazio di sviluppo.

Maserati si impegna nell’era GEN 4 nel campionato mondiale ABB FIA Formula E, dalla stagione 13

La Formula E è una scelta naturale per Maserati, in quanto incarnazione del suo impegno orientato all’elettrico. È una piattaforma competitiva per testare e sviluppare nuove tecnologie. Il campionato è un contesto tecnologico in cui l’impegno della Casa del Tridente per la mobilità sostenibile sta accelerando con nuovo slancio, traducendosi in un trasferimento tecnologico alla gamma Folgore 100% elettrica.

La Maserati ha debuttato nel campionato mondiale ABB FIA Formula E nella stagione 9 (2023) con la monoposto Tipo Folgore, quando sulla griglia di partenza erano schierate vetture di terza generazione. A partire dalla prossima Stagione 11, le auto presenteranno un significativo aumento delle prestazioni con “GEN3 EVO”. In vista del principale aggiornamento GEN4, la generazione intermedia raggiunge una potenza fino a 350 kW, trazione integrale a piena potenza in momenti specifici della gara e un recupero fino a 600 kW.

L’ultima auto vanta un cambiamento radicale nelle prestazioni, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 1,82 secondi, il 36% più veloce rispetto al suo predecessore. Il progetto GEN4 mira a raggiungere un livello di prestazioni ancora più elevato, con trazione integrale per tutta la gara e ulteriori miglioramenti della potenza, offrendo corse più ricche di azione nel modo più sostenibile possibile. La gloriosa tradizione agonistica di Maserati e il suo puro spirito competitivo guardano al futuro della Formula E con la nuova GEN4, per prestazioni senza compromessi fino al 2030.

Santo Ficili, CEO di Maserati :“Siamo estremamente orgogliosi di proseguire il nostro impegno su una piattaforma prestigiosa e innovativa come la Formula E. Per questo marchio, il legame tra pista e strada è indissolubile e l’evoluzione delle monoposto dimostra quante possibilità di sviluppo la mobilità elettrica abbia. Continueremo a trarre importanti sviluppi dalle gare dell’ABB FIA Formula E World Championship, per trasferirli nella nostra gamma 100% elettrica che ora è composta dal SUV Grecale Folgore, dall’iconica GranTurismo Folgore e dalla decappottabile GranCabrio Folgore”.

Jean-Marc Finot, Senior VP, Stellantis Motorsport: “Siamo lieti di annunciare l’impegno di Stellantis Motorsport con Maserati nella prossima GEN4 della Formula E. Per oltre 10 anni abbiamo sviluppato propulsori ad alta efficienza per DS e Maserati e continueremo a lavorare su queste tecnologie rilevanti per la strada in un campionato competitivo e promettente come la Formula E. Le condizioni di impegno di altri marchi Stellantis saranno specificate in seguito”.

Jeff Dodds, Amministratore delegato, Formula E : “”Siamo entusiasti di confermare il continuo impegno di Maserati per l’ABB FIA Formula E World Championship registrandoci per l’era GEN4, insieme a Stellantis Motorsport. Entrambi sono stati una parte preziosa del nostro campionato e hanno dimostrato prestazioni straordinarie in pista, promuovendo al contempo la tecnologia dei veicoli elettrici che avvantaggia gli utenti della strada di tutti i giorni. Il loro continuo coinvolgimento insieme ad altri OEM globali come Nissan, Jaguar, Porsche e Lola, è una testimonianza dello status della Formula E come piattaforma competitiva e rilevante per il futuro della mobilità elettrica. Non vediamo l’ora di vedere la Casa del Tridente continuare il suo viaggio con la Formula E e costruire una nuova era di prestazioni migliorate, innovazione e azione in pista.”