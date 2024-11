Stellantis & You starebbe valutando in Francia l’acquisto di concessionarie dal gruppo Midi Auto

Il contenzioso tra il gruppo Midi Auto e Stellantis (ex PSA) potrebbe giungere a una svolta. Secondo fonti provenienti dalla Francia, Stellantis & You sta valutando l’acquisizione di alcune attività gestite da Bernard Hory, che distribuisce i marchi Peugeot, Citroën e DS in diverse regioni francesi. Le sue concessionarie coprono città come Brest, Lorient e Avignone. Tuttavia, la strategia di Stellantis prevede una maggiore concentrazione, e i rapporti con Midi Auto sono tesi dal 2021, quando il contratto di distribuzione è stato risolto. La situazione ha sollevato preoccupazioni politiche, soprattutto per l’impatto occupazionale sui 1.300 dipendenti. Il contenzioso, in corso da oltre quattro anni, è legato anche alla risoluzione del contratto con la piattaforma di ricambi Ma Peintures Autos Bretagne.

Stellantis & You starebbe valutando l’acquisizione di alcune attività gestite da Bernard Hory

Nel luglio 2023, Stellantis ha annunciato un accordo con il gruppo Midi Auto per proseguire la partnership commerciale, mirando a restaurare la fiducia reciproca. Midi Auto continuerà a rappresentare i marchi Citroën, DS e Peugeot, con un’evoluzione del perimetro di rappresentanza prevista nel 2024. L’accordo includeva la vendita delle concessionarie Peugeot da parte di Bernard Hory, ma non si è registrato alcun progresso in 15 mesi. Midi Auto, storico partner di Stellantis, è uno dei principali distributori Citroën in Francia, con un fatturato di 652 milioni di euro nel 2023. Nonostante il comunicato, Stellantis ha rifiutato di commentare ulteriormente, chiedendo riservatezza sulle discussioni in corso.

Stellantis & You sta cambiando strategia e prevede di aumentare il numero dei suoi punti vendita in Francia del 10% entro il 2025, con l’obiettivo di rafforzare le immatricolazioni di auto elettriche nelle grandi aziende. Secondo Reuters, la filiale del produttore sta considerando l’acquisizione di sette nuovi punti vendita, principalmente nelle grandi città. Questo movimento rientra nella strategia europea di espandere la rete del gruppo automobilistico per mantenere il controllo sulla gestione delle vendite, soprattutto verso i clienti aziendali e le flotte di veicoli. Attualmente, Stellantis & You gestisce 237 concessioni in Francia, coprendo città come Parigi, Lione, Marsiglia e Bordeaux.