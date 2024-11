Stellantis Pro One premiata in Spagna per la sua leadership da Motor 16 e dal gruppo Merca2

Stellantis Pro One è la divisione di Stellantis che commercializza i suoi veicoli commerciali con marchi consolidati tra aziende, lavoratori autonomi e professionisti come Citroën, Fiat Profesional, Opel e Peugeot. Il suo ruolo di punto di riferimento nella produzione e vendita di furgoni in Spagna è stato riconosciuto dal gruppo Merca2, che gli ha assegnato il Premio per la Leadership nei Veicoli Commerciali in Spagna durante una cerimonia tenutasi oggi a Madrid, alla quale Diego Rey, direttore di Stellantis Pro One per Spagna e Portogallo, è stato incaricato di ritirare il premio. Questa distinzione è un riconoscimento sia dell’impatto positivo dell’azienda sull’economia spagnola sia dei suoi risultati negli ultimi anni.

Motor 16 e il gruppo Merca2 hanno sottolineato l’importanza di Stellantis Pro One e dei suoi marchi

In un periodo di tempo straordinariamente breve, Stellantis Pro One ha rinnovato la sua intera gamma, con il lancio di 12 nuovi modelli nel corso del 2024, senza che ciò abbia intaccato la sua leadership commerciale in Spagna. Questa nuova generazione di veicoli commerciali si distingue sia per il design innovativo, che rispetta l’identità di ciascun marchio, sia per l’introduzione di tecnologie che hanno trasformato l’esperienza di guida e, a livello più economico, hanno fornito strumenti avanzati per aumentare l’efficienza. operativo. Sul fronte dell’elettrificazione, la nuova gamma introduce soluzioni che ottimizzano sia l’autonomia che le prestazioni.

L’attività di Stellantis Pro One ha un impatto positivo sull’economia spagnola, come affermato dalla giuria che ha assegnato questo premio. La sua vasta gamma di veicoli con possibilità quasi infinite di trasformazione e adattamento fornisce soluzioni di mobilità su misura per le esigenze di migliaia di aziende e professionisti di tutti i settori. Nel suo aspetto industriale, Stellantis Vigo è un pilastro fondamentale per il settore automobilistico in Galizia e Spagna.

Nel 2023, lo stabilimento galiziano produrrà attualmente veicoli commerciali, corrispondenti ai modelli Citroën Berlingo, Fiat Doblò, Opel Combo, Peugeot Partner e Peugeot Rifter. In termini di vendite, i veicoli commerciali Stellantis Pro One e i suoi marchi hanno raggiunto finora oltre il 36% delle immatricolazioni quest’anno, con 49.929 unità.