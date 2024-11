Stellantis: con Leapmotor l’obiettivo è fare concorrenza a Dacia Spring

Il segmento delle auto elettriche a basso costo è stato a lungo dominato dalla Dacia Spring, che, dopo un significativo aggiornamento, continua a rappresentare una scelta interessante. Nonostante le sue prestazioni limitate e una dotazione essenziale, ha riscosso un enorme successo, con oltre 100.000 unità vendute. Tuttavia, le cose stanno cambiando. Stellantis, rivale di Renault, sta per lanciare una nuova offensiva in questa fascia di mercato con il Leapmotor T03, con l’intenzione di sfidare il predominio della Dacia.

Con Leapmotor T03 Stellantis spera di fare seria concorrenza a Dacia Spring

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha dichiarato apertamente di ammirare il modello di business di Renault, esprimendo anche una certa invidia per il successo ottenuto dalla Dacia Spring, un’auto elettrica economica che ha conquistato numerosi clienti. Le vendite straordinarie di questo modello sono solo uno degli aspetti che spingono Stellantis ad agire.

Con l’introduzione di normative più severe sulle emissioni di CO2 in Europa a partire dal prossimo anno, i produttori saranno costretti a incrementare notevolmente la quota di veicoli elettrici nelle loro vendite. Leapmotor dunque potrebbe venire in aiuto all’azienda di Tavares. Per evitare sanzioni elevate per il superamento dei limiti di emissione, Stellantis dovrà accelerare la vendita di auto elettriche in modo significativo.

Da tre anni, la Dacia Spring è l’opzione principale per chi cerca un’auto elettrica economica. Tuttavia, Stellantis ha in programma di cambiare questa situazione. Un aspetto cruciale di questa strategia è l’ingresso del marchio Leapmotor nel portafoglio dell’azienda.

Fino ad ora, il modello cinese Leapmotor T03 era distribuito in Europa da un piccolo importatore, il che ne limitava la diffusione. Nonostante vantaggi evidenti, come un prezzo competitivo e un’autonomia adeguata, la T03 non riusciva a competere con la visibilità e la distribuzione della Dacia.

I piani di Stellantis rappresentano una sfida seria per Dacia, che finora ha goduto di una posizione quasi monopolistica nel segmento delle auto elettriche a basso costo. L’inclusione di Leapmotor nell’offerta dell’azienda e l’utilizzo di comprovate infrastrutture di vendita sono mosse strategiche che possono cambiare il mercato. Se Stellantis riuscirà ad attuare i suoi piani con successo, la T03 potrebbe diventare un vero rivale della Dacia Spring, offrendo ai clienti ancora più opzioni ad un prezzo accessibile. E questo sarà sicuramente attraente – dicono ufficiosamente i rappresentanti dell’azienda.