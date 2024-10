Leapmotor T03 e C10 sbarcano in un nuovo mercato

Italian Motion, scelta da Leapmotor International per distribuire i modelli del marchio cinese in Grecia, ha presentato alla stampa automobilistica nazionale il T03 e il C10, i due modelli puramente elettrici con cui inizia il suo viaggio nel mercato greco.

I due modelli puramente elettrici di Leapmotor sono stati presentati in anteprima alla stampa in Grecia

Leapmotor è una delle case automobilistiche cinesi più grandi e in più rapida crescita, con modelli che utilizzano tecnologie all’avanguardia. Inoltre, in una posizione di rilievo tra i valori del marchio c’è l’autosufficienza produttiva e l’autonomia: circa il 60% delle parti di ogni modello sono progettate e prodotte “in-house” da Leapmotor.

La visione del marchio cinese è quella di sviluppare e commercializzare modelli accessibili a tutti, con una ricca dotazione e un ottimo rapporto qualità-prezzo. Altro punto di forza di Leapmotor è l’altissimo livello di servizio al cliente garantito dai selezionati punti vendita della rete Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep), nonché dall’infrastruttura Stellantis con un hub centro europeo per lo stoccaggio e la distribuzione dei ricambi. È qualcosa che garantisce la piena disponibilità dei codici e la copertura immediata di qualsiasi esigenza si presenti.

A Leapmotor sono attribuite innovazioni tecnologiche importanti e interessanti, come la prima implementazione di massa al mondo della batteria Cell-To-Chassis, l’unità motore elettrico raffreddato ad olio ad alte prestazioni, nonché la prima implementazione al mondo del “4 in Unità elettronica con architettura da 1”. Si riferisce alla gestione centrale delle unità ADAS, Cockpit, Powertrain e Chassis, affinché la loro cooperazione sia il più rapida ed efficiente possibile.

La Grecia è uno dei primi paesi in Europa dove Leapmotor inizia la sua attività commerciale, con i modelli T03 e C10 puramente elettrici. Gradualmente la gamma si arricchirà fino a coprire tutte le categorie, con almeno un nuovo modello ogni anno per i prossimi tre anni.

Già vincitori di premi per la loro tecnologia ed estetica, i modelli Leapmotor hanno dimostrato il loro valore e la loro affidabilità, incluso il JD Power 1st Quality For Small BEV che ha preso il T03. Progettato per adattarsi ovunque senza compromessi, il modello da città del segmento A di Leapmotor ha una lunghezza di 3,62 me un abitacolo che compete direttamente in spaziosità con i modelli del segmento B. La capacità del vano bagagli è facilmente modificabile, mentre ci sono 16 vani portaoggetti distinti per una comodità assoluta nella vita di tutti i giorni.

Possono ospitare comodamente fino a quattro adulti, con attrezzature di base che includono caratteristiche uniche per la classe. Ad esempio il tetto apribile in vetro con diagonale di 42” e tendina elettrica, la telecamera per la retromarcia e i sensori di parcheggio.

Il T03 è dotato di un sistema di infotainment ultramoderno con navigazione online, un potente processore e un’eccellente risposta al tocco. Inoltre, c’è la possibilità di controllare a distanza alcune funzioni tramite l’applicazione Leapmotor per smartphone, oltre a localizzare la posizione dell’auto e supportare la chiave Bluetooth per il blocco-sblocco.

Il T03 è caratterizzato da una robusta struttura della carrozzeria composta per il 68% da acciaio ad alta resistenza, mentre sono presenti travi di protezione in lega leggera e speciali telai per l’assorbimento dell’energia. A quanto sopra si aggiungono 6 airbag e un pacchetto di 10 sistemi di assistenza alla guida che comprende sistemi unici nel segmento, come la notifica dell’apertura sicura delle porte.

Una batteria con una capacità di 37,3 kWh e un motore elettrico da 95 CV e 158 Nm si occupano del movimento. L’efficiente gestione dell’energia elettrica garantisce un’autonomia di 265 km con una sola carica nel ciclo misto WLTP e fino a 395 km nel ciclo urbano. Sono disponibili impostazioni Standard, Eco e Sport per il sistema che influiscono sia sulle caratteristiche prestazionali del motore che sulla funzione di recupero di energia, mentre per l’assistenza alla sterzata sono disponibili le opzioni Standard, Comfort e Sport.

Semplificando al massimo il processo di scelta, il Leapmotor T03 è disponibile in un ricchissimo allestimento all-inclusive, lasciando al cliente la scelta solo del colore. A 15.844 euro con il sussidio del programma governativo “Moving Electric III” e l’offerta di lancio, il prezzo del T03 incide profondamente sul mercato e cambia drasticamente i parametri del rapporto qualità-prezzo.

L’ammiraglia di Leapmotor è un grande SUV lungo 4,74 m, chiamato C10, che cattura chiaramente il potenziale del marchio. Il suo design soddisfa pienamente l’imperativo europeo, con linee eleganti ed elementi interessanti come le maniglie esterne delle porte a scomparsa e il tergicristallo posteriore nascosto.

Nell’abitacolo, l’approccio progettuale pluripremiato è assolutamente minimale, con superfici semplici sul cruscotto e un ampio schermo da 14,6” che vanta una grafica impressionante, una perfetta risposta al tocco e il sistema operativo Leap OS 4.0. Materiali, dotazioni e finiture sono di prim’ordine anche nelle zone più nascoste.

La spaziosità del C10 è di prim’ordine, così come l’insonorizzazione che garantisce viaggi lussuosi. Ci sono 26 vani portaoggetti e 435 lt di spazio per i bagagli posteriori, a cui si aggiungono ulteriori 32 lt nella parte anteriore. I rivestimenti sono costituiti da materiali biologici di provenienza biologica certificati sicuri, mentre è presente un sistema audio ad alta fedeltà con 12 altoparlanti e audio Surround 7.1.

Il motore elettrico produce 218 CV con 320 Nm e aziona le ruote posteriori, mentre è alimentato da una batteria da 69,9 kWh che garantisce un’autonomia combinata di 424 km secondo WLTP. La caratteristica principale del C10 è la guida di alta qualità combinata con caratteristiche dinamiche equilibrate e un livello di comfort molto elevato. Inoltre il livello di sicurezza che la C10 offre al conducente, ai suoi passeggeri e agli altri utenti della strada è elevato. Ciò avviene non solo grazie alla struttura particolarmente robusta dell’abitacolo, ma anche grazie ai 12 sensori e alle 17 funzioni di assistenza alla guida che garantiscono una guida autonoma di livello 2.

Offrendo un’atmosfera premium a chi viaggia nel suo abitacolo, con qualità senza compromessi, design dinamico, massima sicurezza e dotazioni super complete, il C10 si distingue anche per il suo prezzo unico e vantaggioso, a partire da 30.900 € con il sussidio governativo del programma Move Electric III e offerta di lancio.

Da sottolineare che tutti i veicoli Leapmotor sono coperti da garanzia di 5 anni per le parti meccaniche e di 8 anni per la batteria ad alto voltaggio, mentre entrambi i modelli attendono gli interessati nei 10 punti selezionati dell’Italian Motion rete dal 1 novembre.