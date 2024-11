Peugeot trionfa ai Trend Car Awards 2025 con 208 e 2008

Risultato più che positivo per Peugeot ai Trend Car Awards 2025, promossi dal portale Terra e dal canale Guia do Carro in Brasile. Il voto è effettuato da 22 giornalisti specializzati su due turni. La Peugeot 208 Turbo, che ha gareggiato contro tre modelli della categoria Hatch, è stata la vincitrice del primo turno, con il 59,1 per cento dei voti, e si è aggiudicata il trofeo per il secondo anno consecutivo.

Grazie alle 208 e alla 2008 Peugeot in Brasile conquista due premi ai Trend Car Awards 2025

Con un design unico, un pacchetto completo di equipaggiamenti di serie e un prezzo accessibile, la Peugeot 208 è la protagonista del segmento, l’opzione più completa tra le berline compatte sul mercato. Oltre ad offrire una posizione di guida e un comportamento dinamico senza pari, il modello presenta anche elementi unici ed esclusivi nel segmento come il tetto panoramico, l’I-Cockpit 3D e la telecamera a 180 gradi.

Un altro campione della casa automobilistica del Leone è stato il SUV Peugeot 2008, vincitore della categoria SUV con il 54,5 per cento dei voti. Con prezzi a partire da R$124.990, il modello è disponibile in tre versioni: Active, Allure e GT. Sono tutte dotate di cerchi in lega diamantati da 17 pollici e del nuovo sistema multimediale i-Connect da 10,3 pollici con mirroring wireless dei sistemi Apple CarPlay e Android Auto.

Per Peugeot dunque ancora una buona notizia dal Brasile un mercato che negli ultimi anni sembra premiare sempre di più le auto della casa automobilistica del Leone come dimostrano i dati di vendita che mese dopo mese vedono sempre più protagonista il brand francese di Stellantis in quel mercato che rimane il più importante in assoluto in Sud America.