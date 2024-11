Fiat Grande Panda inizia ad arrivare nelle prime concessionarie in Italia

Fiat Grande Panda è stata svelata lo scorso 11 luglio ma al momento non è chiaro quando si apriranno gli ordini nel nostro paese. Pare ci sia un ritardo, forse dovuto a problemi di software, gli stessi problemi che si stanno riscontrando con la Citroen C3 e dunque non si esclude a questo punto che la vettura possa arrivare sul mercato solo agli inizi del 2025.

Arriva nelle prime concessionarie Fiat Grande Panda: il debutto sul mercato italiano sembra sempre più vicino

Nel frattempo però i primi esemplari di Fiat Grande Panda iniziano ad arrivare in alcune concessionarie italiane. E’ questo il caso del rivenditore Stellantis & You di Via Gattamelata a Milano che ha esposto un esemplare del nuovo modello di Fiat come si evince dalle storie pubblicate nelle scorse ore dalla sua pagina su Instagram.

Come è possibile notare dalle immagini in questione, si tratta di una versione con verniciatura gialla, il colore scelto da FIAT e Stellantis per la promozione del modello. In effetti, questa tonalità sembra esaltare al meglio le caratteristiche della vettura. Questo rappresenta un primo segnale che qualcosa si muove finalmente anche per questa auto.

Ovviamente con l’imminente arrivo nelle concessionarie italiane di Fiat Grande Panda, dovrebbe essere finalmente rivelato anche il listino prezzi. Secondo indiscrezioni, si dovrebbe partire da poco più di 18 mila euro per la versione ibrida entry level, che sarà full optional e con cambio automatico. Più cara invece la versione elettrica che dovrebbe partire da poco meno di 25 mila euro. Anche in questo caso si dovrebbe trattare del modello full optional con batteria da 44 kW e 320 km di autonomia.

Ricordiamo che Fiat Grande Panda viene prodotta in Serbia presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac su piattaforma smart car di Stellantis. Questa vettura dà il via ad una nuova famiglia di auto della casa torinese da cui deriveranno nel 2026 la nuova Fiat Multipla e Fiat Panda Fastaback. A seguire è previsto anche l’arrivo di un pickup erede di Fiat Strada e di un Camper.