Una Tesla e una Alfa Romeo tra le auto più attese del 2025

Manca poco più di un mese alla fine del 2024 e ovviamente si pensa già anche nel mondo dell’auto a quello che accadrà l’anno prossimo. In particolare ci sono alcune auto che sono particolarmente attese tra gli appassionati e anche tra gli addetti ai lavori di tutto il mondo. Tra queste troviamo anche un’auto di Tesla e una di Alfa Romeo.

Di Tesla e Alfa Romeo due tra le novità più interessanti attese nel mondo dell’auto nel 2025

Per quanto riguarda la casa automobilistica del CEO Elon Musk si tratta della Tesla Model Y Juniper, aggiornamento del crossover elettrico che dovrebbe arrivare sul mercato nella prima parte del prossimo anno anche se ci sono buone probabilità che già entro fine anno conosceremo le prime immagini senza veli del modello. Ci si chiede in particolare quali novità caratterizzeranno questo restyling. Le foto spia fin qui trapelate confermano che non si tratterà di un semplice aggiornamento.

Per quanto riguarda invece Alfa Romeo, tutti gli occhi sono puntati sulla nuova generazione di Stelvio, che molto probabilmente farà il suo debutto nel corso del prossimo mese di aprile. In questo caso la curiosità è relativa a quelli che saranno i cambiamenti rispetto alla prima generazione che a quanto pare saranno davvero corposi.

Nuova Alfa Romeo Stelvio è una vettura progettata per fare sognare i numerosi fan del Biscione con uno spirito sportivo e piacere di guida alle stelle. La vettura nascerà a Cassino su piattaforma STLA Large e promette di dare serio filo da torcere alle rivali tedesche di Audi, BMW e Mercedes presenti nel segmento D del mercato dei SUV. Vedremo se sarà proprio questa l’auto che farà fare il salto di qualità decisivo al Biscione che mira ad essere sempre più protagonista nel segmento premium del mercato auto a livello globale con le sue future auto che vedremo nel corso dei prossimi anni.