Leasys arriva alle Isole Canarie 

Leasys, joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, è già una realtà alle Isole Canarie. L’ingresso nel mercato avviene dopo un processo pianificato, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze specifiche degli utenti e delle aziende locali. A partire da questo lancio, i clienti delle Isole Canarie avranno a disposizione diversi prodotti e offerte di noleggio multimarca a medio e lungo termine, con tutti i servizi inclusi (manutenzione, assicurazione, connettività…).

Alejandro Barrau, Vice Direttore Generale di Leasys Spagna, ha dichiarato: “Lavoriamo a questo progetto da molto tempo e finalmente possiamo offrire al pubblico delle Isole Canarie la nostra gamma completa di prodotti di noleggio e soluzioni di mobilità. Siamo convinti che il nostro impegno per “Qualità, servizio al cliente, sostenibilità e digitalizzazione ci aiuteranno a crescere nelle isole come stiamo facendo nel resto della Spagna.”

Leasys ha dimostrato una solida crescita in tutto il Paese, con un chiaro impegno per la trasformazione digitale e l’impegno per la mobilità sostenibile. Questo approccio sarà fondamentale nelle Isole Canarie, dove si prevede che soluzioni sostenibili, come il leasing di veicoli elettrici, saranno ampiamente accolte a causa del crescente interesse per alternative di mobilità rispettose dell’ambiente.

Con l’arrivo di Leasys, anche gli utenti delle Canarie potranno beneficiare di attenzioni personalizzate e servizi di prima classe, grazie alla rete di concessionari e partner Leasys, tutti collegati attraverso il portale digitale Partner Care. Anche i clienti delle Isole Canarie potranno utilizzare la piattaforma digitale Connect Fleet, grazie all’alleanza strategica con Free2move, pensata per gestire i contratti di noleggio in modo semplice ed efficiente.

Questa espansione sottolinea la strategia di Leasys di consolidarsi come punto di riferimento nel settore della mobilità in Spagna, non solo nella penisola ma anche in regioni chiave come le Isole Canarie. Leasys mantiene la propria missione di offrire soluzioni che uniscano flessibilità, innovazione e sostenibilità per soddisfare le esigenze dei propri clienti.