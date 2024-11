Poltrona Frau rinnova la sua collaborazione con Alfa Romeo

In occasione del recente Salone dell’Automobile di Parigi 2024 che si è tenuto nella capitale francese il mese scorso, Poltrona Frau, con la sua Business Unit Interiors In Motion, e Alfa Romeo hanno svelato una versione speciale della poltrona Archibald e del divano a due posti, entrambi progettati da Jean-Marie Massaud. Questi pezzi iconici sono stati realizzati con la Pelle Frau Impact Less, sviluppata appositamente per il settore automotive.

Alfa Romeo e Poltrona Frau insieme per gli interni della nuova 33 Stradale

Il dipartimento Ricerca e Sviluppo di Poltrona Frau inoltre ha creato una versione esclusiva della Pelle Frau Impact Less, progettata appositamente per l’industria automobilistica. Questa pelle, conciata naturalmente con tannini derivati dalle acque reflue della spremitura delle olive, combina perfettamente lusso e sostenibilità. Disponibile in eleganti tonalità, tra cui tre varianti di cuoio, un raffinato testa di moro e un nero profondo, la Pelle Frau Impact Less riveste completamente gli interni della nuova Alfa Romeo 33 Stradale, arricchendo l’esperienza di guida con un tocco di raffinatezza unica.

La collaborazione tra Poltrona Frau e Alfa Romeo, che è stata avviata nel 2006 con l’Alfa Romeo 8C, mette insieme l’eccellenza delle prestazioni automobilistiche con l’artigianato raffinato di Poltrona Frau. La recente creazione della nuova Alfa Romeo 33 Stradale ne è la testimonianza, con solo 33 esemplari prodotti, diventando così un oggetto da collezione. Questo modello fonde tradizione e tecnologia avanzata, offrendo elevate performance e un design senza tempo. La partnership non celebra solo il lusso e il design, ma promuove anche la sostenibilità, sottolineando come sia possibile integrare lusso, prestazioni e responsabilità ambientale nel settore automobilistico.