Scuderia Ferrari annuncia una nuova importante partnership pluriennale

Scuderia Ferrari HP annuncia una partnership pluriennale con Chivas Regal, noto whisky scozzese, che diventa “Official Team Partner” alla vigilia del Gran Premio di Las Vegas. L’obiettivo è coinvolgere nuovi appassionati, svelando il dietro le quinte della Formula 1 con esperienze immersive e contenuti esclusivi. Chivas Regal utilizzerà questa collaborazione anche per sensibilizzare il pubblico sui pericoli del bere alla guida, promuovendo messaggi di responsabilità agli appassionati di motorsport. La partnership combina l’eleganza della Formula 1 con un impegno per la sicurezza, creando un punto d’incontro tra il fascino del brand Ferrari e la consapevolezza sociale promossa da Chivas Regal.

“Siamo lieti di annunciare la collaborazione con Chivas Regal,” ha dichiarato Frédéric Vasseur, Team Principal di Scuderia Ferrari HP. “La partnership che presentiamo oggi si basa su valori condivisi come la continua ricerca dell’eccellenza, la cura per i particolari e l’artigianalità, supportati da una tradizione profonda che, proprio come nel nostro sport, è in continua evoluzione. Con Chivas Regal condividiamo la volontà di progredire e di essere un riferimento nei rispettivi campi d’azione. Siamo entusiasti di avviare una collaborazione che sarà vantaggiosa per entrambi i brand.”

“Questa partnership segna un’importante svolta, consentendoci di accelerare verso una nuova era per Chivas Regal nella cultura sportiva,” ha affermato Jean-Etienne Gourgues, Chairman & CEO di Chivas Brothers. “Sin dalla sua fondazione, Scuderia Ferrari HP è stata un pioniere e leader nel mondo dello sport, rendendola il partner ideale per lanciare questo nostro nuovo capitolo. Nel contesto dinamico della Formula 1, il successo nasce dal lavoro di squadra, un valore che incarna perfettamente la missione di Chivas Regal: ‘I Rise, We Rise’.” Siamo entusiasti di poter sfruttare questa piattaforma per coinvolgere una comunità di appassionati di corse sempre più ampia e diversificata, promuovendo al contempo un messaggio di sicurezza stradale per i fan del motorsport in tutto il mondo.”