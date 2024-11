Lancia aprirà 25 shoowroom in Francia entro il 2025 per il lancio della nuova Ypsilon

Lancia torna sul mercato francese con un programma di sviluppo ricco di nuovi modelli e una nuova rete distributiva. Dopo Lancia Pu+Ra HPE, manifesto del marchio presentato nel 2023, lo sviluppo di Lancia prosegue con il lancio di Ypsilon nel 2024. Fedele ai suoi nomi, Lancia lancerà poi Gamma nel 2026 (circa 4,7 metri) e Delta nel 2028 (circa 4,40 metri). Ogni modello avrà la sua versione HF (Ypsilon HF nel 2025, Gamma HF Integrale nel 2026 e Delta HF Integrale nel 2028).

In Europa il lancio della nuova Lancia Ypsilon è già un successo con 10.000 ordini e una base clienti in crescita

In Francia la rete si sta gradualmente espandendo a tutte le regioni. Dopo una prima apertura a Parigi La Défense, nel 2024 apriranno una quindicina di Casa Lancia, per raggiungere una rete di 25 showroom entro la fine del 2025. In Francia clienti possono anche essere supportati nel loro percorso di acquisto completamente da remoto dagli expert advisor Lancia, raggiungibili telefonicamente o via chat dal sito del marchio www.lancia.fr.

A livello europeo, il lancio della Lancia Ypsilon è già un successo con 10.000 ordini e una base clienti in crescita grazie a un tasso di conquista che passa dal 30 al 60% e una percentuale di acquirenti del 60%, contro il 70% degli acquirenti per la precedente generazione di Ypsilon.

Lancia Ypsilon è una city car che si distingue nell’uso urbano per la sua grande facilità di guida e manovrabilità: agile in città, ma molto divertente da guidare anche su strade tortuose. Lancia ha evoluto la piattaforma multienergia CMP2, struttura modulare di riferimento nel segmento, perfetta sia per motorizzazioni 100% elettriche che ibride. Il team di progettazione e produzione ha lavorato a lungo per ottenere una vettura agile, dinamica e capace di offrire notevole aderenza e stabilità su strada, offrendo allo stesso tempo un grande comfort, degno della categoria premium.

Lancia Ypsilon realizza la visione del marchio in termini di tecnologia e infotainment, grazie in particolare a una serie di equipaggiamenti che si collocano ai migliori livelli della sua categoria, pur rimanendo facili da usare: la tecnologia Lancia è infatti semplice e intuitiva per consentire all’utente di “ sentirsi a casa” ovunque si trovino.

Il pilastro di questo concetto è SALA, un’interfaccia intelligente che riunisce i parametri essenziali per creare un’esperienza di guida confortevole, in vero stile Lancia. In italiano “sala” significa “soggiorno”, ma in questo caso si tratta di Sound Air Light Augmentation, un sistema di infotainment che centralizza le funzioni audio, clima e illuminazione, consentendo a guidatore e passeggero di adattare l’ambiente interno con il semplice tocco di un pulsante.

Lancia Ypsilon, nella sua versione Elettrica, è la prima vettura 100% elettrica del brand la cui chiara e ambiziosa strategia di elettrificazione rientra nel piano strategico Dare Forward di Stellantis. Questo modello rappresenta per Lancia l’ingresso nell’era della mobilità elettrica, vantando autonomia, tempi di ricarica ed efficienza di alto livello per prestazioni ai vertici del mercato.

Dotata di un motore elettrico da 115 kW (156 cavalli) e di un’utile batteria da 51 kWh, che la rendono la migliore della sua categoria nel segmento B premium, Lancia Ypsilon vanta un’autonomia fino a 403 km nel ciclo combinato WLTP, addirittura pari a superiore a 500 km in ambiente urbano. La sua batteria si ricarica dal 20 all’80% in 24 minuti o 10 minuti per percorrere 100 km.

Da segnalare anche le specifiche della versione Ibrida, pensata per chi cerca di coniugare versatilità e rispetto per l’ambiente. L’auto è dotata di un motore ibrido a 3 cilindri da 1,2 litri di ultima generazione che sviluppa 100 cavalli (74 kW) e dotato di tecnologia ibrida a 48 V, che unisce efficienza e affidabilità. Con una velocità massima di 190 km/h, un’accelerazione da 0 a 100 in 9 secondi ed emissioni estremamente basse.

Ricordiamo infine che Nel 2024, Lancia ha vinto la più alta distinzione di Chantilly Arts & Élégance, il più grande concorso di eleganza in Francia, con Pu+Ra HPE. Il manifesto aveva già ricevuto il premio Rivelazione agli Automobile Awards. Lancia Ypsilon ha ricevuto anche uno Style Award al Grand Prix Auto Moto.