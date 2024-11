Leapmotor protagonista al Salone dell’auto di Zurigo

Ad Auto Zurich (dal 7 al 10 novembre 2024, Messe Zurich), Leapmotor si presenta ufficialmente in Svizzera per la prima volta e mostra tre anteprime in Svizzera: la piccola vettura T03 e il SUV C10, entrambi con una moderna trazione elettrica, così come così come il C16, sul quale ci sarà altro da dire l’anno prossimo.

Il marchio ancora giovane ha le sue radici in Cina. È sinonimo di mobilità conveniente, sostenibile e sicura, che i primi due modelli riassumono perfettamente. Grazie ad una joint venture con il Gruppo Stellantis, recentemente ha fatto il salto in Europa. La Emil Frey AG si occuperà dell’importazione per la Svizzera. Leapmotor inizia con un’ampia rete di concessionari in questo paese: T03 e C10 possono ora essere ordinati presso 20 rivenditori in tutta la Svizzera.

I modelli di Leapmotor colpiscono non solo per il loro design, la loro ampia dotazione e il loro prezzo giusto, ma anche per la loro longevità. Il produttore e la Emil Frey AG come importatore lo garantiscono con un’ampia garanzia di 5 anni o 100.000 km.

Una scelta intelligente per la città, la T03 delizierà anche il pubblico svizzero dopo la sua anteprima mondiale al Motor Show di Parigi. L’agile piccola vettura è un veicolo compatto a cinque porte del segmento A con interni che non hanno nulla da invidiare a quelli del segmento B. Ciò significa che non solo si rivela una pratica city car, ma offre anche divertimento di guida e un’autonomia WLTP di 265 km.

Si è inoltre classificata al primo posto nel segmento dei veicoli elettrici compatti a batteria nell’Initial Quality Study di JD Power. In breve: il T03 è pronto a conquistare i cuori urbani con le sue dimensioni compatte, la moderna trazione elettrica e un prezzo particolarmente competitivo. Nessun compromesso sulla sicurezza: 10 sistemi di assistenza alla guida, 6 airbag e 5 unità radar offrono molta protezione durante la guida. Il tetto panoramico di serie offre contemporaneamente un’eccellente sensazione di spazio e lascia entrare il sole all’interno.

Il SUV C10 è il primo prodotto Leapmotor sviluppato per il mercato globale e soddisfa gli standard internazionali di design e sicurezza. La C10 è la scelta perfetta per i clienti che vogliono fare il salto nella mobilità elettrica a batteria e necessitano di un vero veicolo familiare.

Il SUV utilizza l’architettura LEAP 3.0 sviluppata da Leapmotor, che sfrutta la tecnologia più recente, tra cui una configurazione elettronica integrata centralmente, il sistema Cell-to-Chassis (CTC) 2.0 e lo “Smart Cockpit” digitale. La C10 è all’altezza della sostenibilità non solo con la sua trazione elettrica, ma anche negli interni.

Nell”abitacolo Leapmotor ha previsto un rivestimento del sedile in silicone organico che soddisfa l’OEKO-TEX STANDARD 100 dell’Unione Europea, la più alta certificazione per gli standard di protezione ambientale. Dopo aver vinto l’International CMF Design Award 2023, il C10 ha recentemente vinto anche il Gold Award 2024 al French Design Award (FDA) e il Gold Award 2024 al MUSE Design Award statunitense. Leapmotor offrirà presto anche il C10 con trazione integrale e in una versione con range extender.

Con la C16, che festeggia anche la sua anteprima all’Auto Zurich, Leapmotor guarda già al 2025. Tuttavia, i dettagli sul nuovo SUV non arriveranno prima della metà del 2025. Ci riferiamo alla futura B10. Il primo modello della gamma B di Leapmotor ha celebrato la sua anteprima europea al Salone dell’Auto di Parigi.