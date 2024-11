Stellantis continua a dominare il mercato dei furgoni elettrici nel Regno Unito

Stellantis continua a essere leader nel mercato dei furgoni elettrici (e-LCV) del Regno Unito, secondo gli ultimi dati sulle immatricolazioni pubblicati oggi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). Peugeot è stato il produttore di furgoni elettrici con più immatricolazioni nel Regno Unito dopo le vendite di ottobre, con una quota di mercato del 21,3 per cento dall’inizio dell’anno, mentre Vauxhall si è classificata al terzo posto.

Grazie ai suoi brand Stellantis continua a guidare il mercato dei furgoni elettrici nel Regno Unito nel 2024

Sommate alle vendite di ottobre di Citroën e Fiat, Stellantis ha generato una quota di mercato del 41,1 per cento da inizio anno, con oltre 6.700 unità vendute finora nel 2024. Lee Titchner, Direttore, Stellantis ProOne UK, ha affermato: “Il successo continuo di Stellantis nel mercato dei furgoni elettrici sottolinea la nostra dedizione all’elettrificazione delle flotte commerciali e al supporto alle aziende in tutto il Regno Unito. Con marchi di successo come Peugeot e Vauxhall che guidano le vendite quest’anno, Stellantis rimane saldamente in prima linea nel mercato dei veicoli commerciali leggeri elettrici del Regno Unito”.

Stellantis rappresenta quasi un terzo di tutti i furgoni venduti nel Regno Unito dall’inizio dell’anno, con una quota di mercato combinata dei veicoli commerciali leggeri del 26,1 per cento su tutti i tipi di carburante immatricolati nel 2024. Nel mercato generale dei veicoli commerciali leggeri, Vauxhall è il terzo marchio più venduto nel Regno Unito, con 29.511 vendite dall’inizio dell’anno, mentre il Peugeot Partner è il piccolo furgone più venduto finora quest’anno, con 11.091 unità vendute.