Maserati Biturbo Shamal: ecco il restomod di Modena Automobili

La Maserati Biturbo, lanciata nel 1982, ha catturato l’immaginazione di un’intera generazione grazie al suo design audace e alle straordinarie prestazioni. Sotto la visione di Alejandro De Tomaso, la Biturbo ha sfidato direttamente marchi come Alfa Romeo e Lancia, emergendo come simbolo di innovazione. Questa coupé compatta montava un motore V6 con doppio turbocompressore, capace di erogare potenza senza precedenti per la sua categoria. Dotata di tre valvole per cilindro e sospensioni semiattive, offriva un’accelerazione notevole. Progettata da Pierangelo Andreani, la Biturbo vantava interni lussuosi e dettagli come i sedili in tessuto Missoni nella versione del 1984.

Nel 1989, Maserati celebra il 75° anniversario con la Shamal, l’ultima evoluzione della famiglia Biturbo. Progettata da Marcello Gandini, la Shamal è la gran turismo più potente della gamma, con un motore V8 biturbo da 3.217 cc, in grado di erogare 322 cavalli e accelerare da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi. Il design aggressivo presenta passaruota muscolosi e una carrozzeria aerodinamica, con un cofano innovativo e fari rettangolari ed ellissoidali. Prodotta fino al 1995 in soli 369 esemplari, la Shamal ha segnato un’importante evoluzione per Maserati e il progetto Maserati Biturbo.

Modena Automobili ha avviato nel 2022 il progetto Restomod MA-01 Biturbo Shamal, rivisitando la leggendaria Maserati Biturbo. Il team, composto da esperti del settore automobilistico italiano, ha utilizzato una Maserati Biturbo Coupe del 1983 come base, aggiornando stile e prestazioni per avvicinarsi al modello Shamal. Il Restomod è equipaggiato con un motore V6 Twin Turbo da 3.0 litri, potenziato a 500 cavalli, che accelera da 0 a 100 km/h in 5,0 secondi. La sospensione è stata modernizzata per migliorare maneggevolezza e stabilità, mentre il sistema frenante è stato potenziato con dischi ventilati e pinze Brembo, completato da pneumatici Pirelli PZero.

Il Restomod MA-01 Biturbo Shamal non si limita a offrire elevate prestazioni, ma presenta anche un design innovativo. Modena Automobili ha ripensato la carrozzeria, utilizzando acciaio e fibra di carbonio per alleggerire il veicolo. La parte anteriore sfoggia una griglia ribassata, fari a LED integrati in una struttura di carbonio e prese d’aria ampliate, accompagnate da uno splitter aerodinamico. La carrozzeria è caratterizzata da rigonfiamenti prominenti nei passaruota, un cofano con prese d’aria ridisegnate e una silhouette muscolosa. La parte posteriore è accentuata da uno spoiler quadrato, nuove luci e un diffusore con scarichi doppi.

Il progetto MA-01 Biturbo Shamal di Modena Automobili reinterpreta la Maserati Shamal con interni rivisitati per un comfort moderno e un’anima sportiva. I nuovi sedili Recaro sono completamente personalizzabili, mentre il quadro strumenti digitale TFT conserva la forma ovale degli anni ’90, integrando un sistema di infotainment avanzato. Verranno prodotti solo 33 esemplari, assemblati a mano a Modena, con ampie possibilità di personalizzazione per ciascun cliente. La consegna è prevista entro 8-10 mesi dall’ordine, con prezzi a partire da 585.000 euro. Un omaggio alla tradizione Maserati, con completamento del prototipo previsto per il primo trimestre del 2025.